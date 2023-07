Chelsea: le sort s’acharne sur Wesley Fofana, victime d’une rupture du ligament croisé

Chelsea a indiqué ce mardi que Wesley Fofana venait d’être opéré d’une rupture des ligaments croisés. Le défenseur français de 22 ans avait déjà subi plusieurs graves blessures au genou ces deux dernières années.

Une nouvelle grosse tuile pour Wesley Fofana. Alors que le pire était à craindre depuis l’annonce de son absence pour la tournée de préparation de Chelsea aux Etats-Unis, le couperet est tombé pour le défenseur français. Ce mardi, les Blues ont publié un communiqué pour annoncer qu’il était gravement blessé.

"Le défenseur Wesley Fofana a subi une opération de reconstruction du ligament croisé antérieur, indique le club londonien. Le joueur de 22 ans ne s'est pas rendu aux Etats-Unis pour la tournée de pré-saison du club en raison d'évaluations médicales spécialisées, qui ont malheureusement confirmé qu'une opération serait nécessaire. Wesley va maintenant commencer sa convalescence et travailler avec le service médical du club à Cobham pendant sa phase de rééducation."

Première sélection en Bleu il y a un mois

Pour l'ancien Stéphanois, les ennuis au genou ont commencé le 4 août 2021. Alors à Leicester, Fofana est victime d'une fracture du péroné en plein milieu de l'été et manque plus de sept mois de compétition. Revenu sur les terrains en mars 2022, il se blesse encore au genou cinq mois plus tard et manque une vingtaine de matchs entre octobre 2022 et mars 2023.

L'an passé, le Français n'avait ainsi pu disputer que 15 rencontres de Premier League, alors qu'il avait rejoint Chelsea pendant le mercato dans ce qui était l'un des transferts les plus retentissants de l'été avec un montant de 81 millions d'euros (87 avec bonus). En juin dernier, il avait toutefois connu sa première sélection en équipe de France en jouant 90 minutes contre Gibraltar en qualification à l'Euro 2024. Une joie à laquelle il n'est malheureusement pas prêt de regoûter.