Chelsea: Tuchel ironise sur la gravité de "l'affaire" Lukaku

L'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel a relativisé les propos tenus par Romelu Lukaku à son égard à l'aune de ce qu'il avait pu entendre ou lire dans sa carrière d'entraîneur, le concernant.

Romelu Lukaku a présenté des excuses pour une interview polémique à la télévision italienne et réintègre le groupe de Chelsea pour la demi-finale aller de Coupe de la Ligue ce mercredi contre Tottenham, a indiqué mardi l'entraîneur Thomas Tuchel. "Il s’est excusé, il est de retour dans le groupe. Il s’entraînera aujourd’hui (mardi)", a expliqué le technicien allemand avant le match de Coupe de la Ligue contre Tottenham.

Lukaku a donné une interview à Sky Sport Italia mi-décembre dans laquelle il se disait mécontent de la situation et critiquait à demi-mot le jeu prôné par Tuchel: "Le plus important était de comprendre, de réaliser que ce n’était pas son intention de créer cette polémique avant un grand match (contre Liverpool), a expliqué Tuchel. Il n’a jamais eu une attitude néfaste à l’équipe. C’est la première fois que nous avons cette impression de lui. Il faut rester calme et relativiser, ce n’est pas si grave, pas au point que des gens le voudraient."

Tuchel: "J’ai lu des déclarations sur moi bien plus compliquées"

Thomas Tuchel a relativisé la portée des propos tenus par son joueur, tout en martelant son étonnement quant à leur teneur: "Ce n’est pas rien, mais ça ne vaut pas le coup de perdre son calme. Il est très impliqué, dans sa vie personnelle comme professionnelle, c’est pour cela que j’ai été aussi surpris. Il venait de marquer contre Aston Villa, puis le match suivant. C’était un nouveau départ après sa blessure et son absence à cause du covid. C’est pour cela que ça m’a autant surpris. Avant l’interview, je n’avais jamais eu le sentiment qu’il n’était pas impliqué."

Thomas Tuchel a écarté l’hypothèse d’une mauvaise communication avec son joueur, et ironisé sur les critiques dont il a pu faire l'objet au cours de cette interview: "Non, j’ai lu des déclarations sur moi bien plus compliquées ces dernières années. Bien sûr qu’il était malheureux, il veut aider l’équipe et il était absent. Je ne vois pas de manque de communication, nous parlons beaucoup, nous échangeons souvent nos points de vue, c’est pour ça que j’ai été surpris."