Chelsea: Lukaku a présenté ses excuses, Tuchel annonce son retour dans le groupe

Ecarté de la rencontre face à Liverpool le week-end dernier, Romelu Lukaku sera de la partie pour le match de Carabao Cup contre Tottenham ce mercredi (à 20h45). Son entraîneur Thomas Tuchel a aussi annoncé que le Belge lui avait présenté des excuses pour ses propos à Sky Italia.

Le feuilleton Romelu Lukaku (28 ans) semble arriver à son terme. Après avoir critiqué publiquement lors d’une interview pour Sky Italia le système tactique mis en place par son entraîneur Thomas Tuchel, le buteur s’était vu écarté du groupe qui devait affronter Liverpool le week-end dernier (2-2).

À la veille du match de Carabao Cup contre Tottenham (à 20h45), le technicien de Chelsea a annoncé devant la presse le retour du Belge et les excuses de ce dernier: "Il s’est excusé et est de retour dans le groupe pour l’entrainement d’aujourd’hui. Nous avons eu suffisamment de temps pour mettre les choses au clair et passer à autre chose."

Les dessous de la réunion entre Tuchel et Lukaku

Comme prévu, les deux protagonistes ont eu une discussion au sujet des propos de Lukaku. Une réunion sur laquelle l’Allemand a accepté de revenir, en assurant que cela était nécessaire pour régler ce contentieux: "Tout d’abord, nous étions dans le fond heureux que nous ayons pris le temps qu’il fallait pour regarder calmement dessus et parler clairement."

Celui qui a mené les Blues à la victoire lors de la dernière édition de la Ligue des champions a aussi assuré que l’ancien de Manchester United n’avait aucune intention de nuire au club: "Pour moi, le plus important était de comprendre clairement et de croire que ce n’était pas intentionnel. Il n’a pas fait cela intentionnellement pour créer du bruit avant un match aussi important."

"Il se sent responsable de réparer les dégâts"

Il faudra sans doute du temps et des bonnes performances avant de voir certains fans du club londonien pardonner à leur buteur pour les propos tenus. L’ancien coach du PSG compte justement là-dessus pour que l’international mette les bouchés double afin de se réconcilier avec son public: "Il est très conscient de ce qui s’est passé et de ce qu’il a créé, et il se sent responsable de réparer les dégâts."

"Il ne peut pas s’attendre à ce que tout le monde soit super heureux le lendemain. Mais il est toujours notre joueur et nous avons de bonnes raisons de le faire jouer pour nous, de le convaincre et de nous battre pour qu’il soit notre joueur."