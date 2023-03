Crystal Palace: Vieira veut plus d’entraîneurs noirs en Angleterre

Patrick Vieira, entraîneur de Crystal Palace, estime que les personnes noires n'ont pas assez d’opportunités pour devenir coach ou accéder à des postes à responsabilités dans le football.

Aux commandes de Crystal Palace depuis 2021, Patrick Vieira fait figure d’exception en Premier League. L’ancien milieu de terrain des Bleus, 46 ans, est cette saison le seul manager noir en poste dans l’élite du football anglais. Ce qu’il juge "assez troublant et difficile à comprendre", comme il l’a expliqué lors d’un sommet organisé par le Financial Times ce mercredi. Selon les chiffres compilés par le média The Athletic, 43% des joueurs évoluant en Premier League sont noirs, mais seuls 4% des entraîneurs des quatre premières divisions anglaises le sont.

Le football est "beaucoup trop lent"

Face à cette situation, certains plaident pour l’instauration de quotas. Une solution qui ne résoudrait pas tout d’après Vieira, mais qui pourrait permettre d’améliorer certaines choses à court terme. "Ça a pu aider la NFL et le sport américain à aller de l'avant. Il y a aujourd’hui plus d'entraîneurs noirs en NBA et la NFL, mais je ne pense pas personnellement que ce soit la bonne réponse. (…) Mais si cela peut faire avancer les choses, c'est peut-être le premier pas que nous pouvons faire. Sur le long terme, j'espère que les propriétaires prendront des décisions en fonction de ce qu'un manager peut faire pour leur club. J’ai entendu beaucoup d'excuses... Des anciens joueurs attendent une opportunité mais la porte n'est pas ouverte", déplore Vieira.

Pour le champion du monde 1998 et champion d’Europe 2000, le football est "beaucoup trop lent" à réagir aux évolutions de la société. "Je pense qu'ils (les instances dirigeantes, les propriétaires et les présidents de clubs, ndlr) ont la responsabilité de créer des opportunités et d'ouvrir les portes à tous ceux qui rêvent et sont prêts à travailler dur dans un club. Il ne s'agit pas seulement d’avoir des managers, mais aussi des directeurs sportifs, des personnes noires qui peuvent devenir PDG. Il y a des gens qui frappent à la porte, ce que nous espérons et voulons, c'est que la porte soit ouverte, qu'ils aient des entretiens et une chance d'atteindre ces postes", a insisté Vieira.