Crystal Palace: pourquoi Patrick Vieira a viré son adjoint Shaun Derry

Shaun Derry, entraîneur adjoint de Crystal Palace, a été écarté cette semaine par Patrick Vieira, le coach des Eagles. Selon The Athletic, le Français de 46 ans a estimé que son assitant dépassait un peu trop souvent ses fonctions.

Shaun Derry ne s’assoira pas à côté de Patrick Vieira sur le banc de Crystal Palace, samedi à Old Trafford (16h) pour le match de Premier League face à Manchester United. L’Anglais de 45 ans n’est plus l’adjoint du coach français (46 ans). Le champion du monde 98 l’a annoncé cette semaine, avant le choc contre les Red Devils. "C’est une décision que j’ai prise, je peux confirmer qu’il ne fait plus partie du staff", a déclaré l’entraîneur des Eagles, qui n’a pas souhaité s’expliquer sur les raisons de cette éviction inattendue, en pleine saison. "Je ne veux pas entrer dans les détails mais bien sûr qu’il était un personnage important du club, il a été capitaine ici", a simplement botté en touche Patrick Vieira.

Après une défaite contre Everton, Vieira le surprend en train de passer un gros savon à ses joueurs

L’attachement de Shaun Derry à Crystal Palace serait justement à l’origine du divorce avec son entraîneur. Selon The Athletic, Patrick Vieira a décidé de virer son adjoint parce que ce dernier a dépassé les limites de ses fonctions.

Le point de non-retour aurait été atteint le 22 octobre, jour où la formation londonienne subit un lourd revers sur la pelouse d’Everton (3-0). De retour dans le vestiaire des Eagles après la rencontre, Patrick Vieira surprend Shaun Derry en train de passer un gros savon à ses joueurs. Le coach adjoint leur parle de passion, de fierté de porter le maillot de Palace. Des paroles légitimes pour un coach qui a joué six saisons de sa carrière dans ce club. Mais un management à l’opposé de celui du Français, plutôt posé et calme avec son groupe. Surtout que l’Anglais était un habitué de ces causeries musclées. Patrick Vieira a donc jugé que celle-ci était de trop. Et que son adjoint marchait trop souvent sur ses plates-bandes. Il a opté pour une solution radicale : l'évincer de son banc.