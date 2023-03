Manchester United: "Le cirque est de retour", les médias anglais déchaînés après la déroute contre Liverpool

La claque historique infligée par Liverpool à Manchester United (7-0) dans le derby d’Angleterre inspire la presse britannique, ce lundi. Dans l’œil du cyclone, Bruno Fernandes concentre la majorité des critiques.

Un retour sur terre extrêmement brutal. Une semaine après le sacre en League Cup, Manchester United a lourdement chuté sur le terrain de Liverpool (7-0), dimanche dans le derby d’Angleterre en Premier League. Le succès est d’autant plus difficile à digérer qu’il s’est produit face au rival honni. Cela inspire évidemment la presse locale dont le Liverpool Echo, proche de l’extase avec ce "Zenith inimaginable".

La une du Daily Star © Capture Daily Star

Les tabloïds, eux, rivalisent de jeux de mots à l’instar du Daily Star et de son "Seven rout of ten", regroupant la déroute des Red Devils ("route"), d’Erik ten Hag ("ten") et les sept buts des Reds. "Seven and Hell", s’amuse le Daily Star dans une référence au paradis ("even", compris ici dans le chiffre du jour) et à l’enfer. Les quotidiens plus sérieux y vont de leurs références imagées: "septième ciel" pour le Times. "Seven of the best", lance le Guardian.

Comme souvent, ce sont les consultants des chaînes qui se montrent les plus corrosifs à l’instar de Jamie Carragher, ancien de Liverpool, qui ne s’est pas gêné pour se moquer de Gary Neville, ancien de Manchester United, alors que les deux hommes travaillent désormais pour Sky Sports. Roy Keane, ancien milieu de terrain des Red Devils, sort aussi la sulfateuse contre les comportements de joueurs de son ancienne équipe, qui se sont laissés grisés, selon lui, par leur sacre en League Cup et leur série de onze matchs consécutifs sans défaite.

"Le cirque est de retour"

"Ils ont remporté la coupe la semaine dernière, il y a eu beaucoup de célébrations et bien sûr je n'en voudrais jamais à une équipe a-t-il lancé sur Sky Sports. Mais le cirque est de retour en ville à Manchester United. Je me suis toujours méfié de cela en tant que joueur là-bas: gardez un œil sur les gens, ne vous laissez pas emporter parce que vous savez ce que ce jeu peut vous faire. Je vois les joueurs venir ici en seconde période, rire et plaisanter. Ils sont menés 1-0 à Anfield et ils rient et plaisantent avec le personnel d'Anfield, l'entraîneur des gardiens. Je n’aime pas voir toute cette merde. Je pense que le cirque peut revenir et le manager et les joueurs seniors doivent garder un œil dessus."

Un joueur en particulier se retrouve dans l’œil du cyclone: Bruno Fernandes, pointé du doigt pour son comportement. "J'en ai assez de lui, de le voir jeter ses bras sur ses coéquipiers, lance Gary Neville. J'en ai assez de lui de ne pas revenir en arrière. il se plaint de tout le monde. Il a été poussé dans la poitrine et est tombé en tenant son visage. Il doit monter d’un cran la performance d'un capitaine et ce n'était pas la performance d'un capitaine, ni un joueur de Manchester United."

Bruno Fernandes "l'incroyable boudeur"

Chris Sutton, éditorialiste pour le Daily Mail, est encore plus virulent. "Il a agi comme si son nez avait explosé quand il a été touché à la poitrine par Ibrahima Konaté, lance-t-il ironiquement. Il a plongé pour tenter d'obtenir un penalty d'Alisson. Il a refusé de suivre Stefan Bajcetic lorsqu'il a été battu. Il a agité ses bras en l'air quand Erik ten Hag ne l'a pas remplacé. Bruno Fernandes, saluez l'une des pires performances que nous ayons vues d'un joueur de Premier League, certainement d'un capitaine. The ‘Incredible Sulk’ (‘L’incroyable boudeur’ dans un jeu de mot avec l’incroyable Hulk) a tout accumulé à Anfield. Il n'y avait rien de professionnel dans ce comportement. C'était plus digne d'un enfant irritable, et sa poussée sur l'assistant devrait entraîner une suspension."