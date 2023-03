Liverpool-Manchester United: le message commun de Klopp et Ten Hag pour que les supporters... arrêtent les chants offensants

Avant le choc de Premier League entre Liverpool et Manchester United, ce dimanche, Jürgen Klopp et Erik ten Hag ont publié un communiqué commun pour demander à leurs supporters de ne plus entonner de chants faisant référence à des drames du foot anglais.

Avant de se livrer bataille, Jürgen Klopp et Erik ten Hag ont décidé d’unir leurs forces. Pour la bonne cause. Dans un communiqué commun publié samedi, à la veille du choc de la 26e journée de Premier League entre Liverpool et Manchester United (dimanche 17h30), les deux entraîneurs appellent leurs supporters à se montrer raisonnable en arrêtant d’entonner des chants polémiques ou offensants.

Que ce soit à Anfield, Old Trafford ou ailleurs, ils ne veulent plus entendre des paroles se moquant d’événements tragiques comme le crash de Munich, qui avait vu huit joueurs des Red Devils perdre la vie dans l'accident de leur avion en 1958, ou le drame d'Hillsborough, survenu à la suite d'un mouvement de foule dans ce stade de Sheffield, en 1989, en marge de la demi-finale de la Coupe d'Angleterre entre Liverpool et Nottingham Forest. Cette tragédie avait fait 97 victimes. En octobre dernier, Liverpool avait justement fait part de son indignation après avoir entendu des "chants ignobles" dans le parcage réservé aux supporters de Manchester City.

Ils avaient fait référence au Heysel, ce souvenir apocalyptique qui hante encore beaucoup d’esprits. Avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, rebaptisée depuis Ligue des champions, entre Liverpool et la Juventus, des hooligans anglais avaient envahi une tribune où se trouvaient de nombreux tifosi dans ce stade de Bruxelles. Des grilles de séparation et un muret avaient cédé sous la pression de la foule, faisant 39 morts et plus de 400 blessés.

"Garder la passion et perdre le poison"

"L'une des principales raisons pour lesquelles la rivalité entre Liverpool et Manchester United est si spéciale est qu'elle est si intense. Personne ne devrait jamais vouloir changer cela. Mais en même temps, quand la rivalité devient trop intense, elle peut aller à des endroits qui ne sont bons pour personne et nous n'avons pas besoin de cela. Nous voulons du bruit, nous voulons que l'atmosphère soit électrique. Ce que nous ne voulons pas, c'est tout ce qui va au-delà de cela et cela s'applique particulièrement au genre de chants qui n'ont pas leur place dans le football. Garder la passion et perdre le poison, ce serait tellement mieux pour tout le monde", explique Klopp.

Même discours du côté de Ten Hag : "La rivalité entre Manchester United et Liverpool est l'une des plus grandes du football mondial. Nous aimons tous la passion des fans lorsque nos équipes se rencontrent, mais il y a des lignes qui ne doivent pas être franchies. Il est inacceptable d'utiliser la perte de vies humaines, et il est temps que cela cesse. Les responsables ternissent non seulement la réputation de nos clubs, mais aussi, et c'est important, la réputation d'eux-mêmes, des supporters et de nos grandes villes. En mon nom, au nom de nos joueurs et de notre staff, nous demandons à nos fans de se concentrer sur le soutien de l'équipe dimanche, et de représenter notre club de la bonne manière."