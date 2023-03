Premier League: grosse gueule de bois à Manchester après l'humiliante défaite contre Liverpool

Les joueurs de Manchester United ont repris le chemin de l’entraînement, ce lundi matin moins de douze heures après la fin de leur cauchemar sur le terrain de Liverpool (7-0), dimanche.

Pas le temps de cogiter. Les joueurs de Manchester United ont entrepris "leur marche de la honte" moins de douze heures après la fin de leur défaite humiliante sur le terrain de Liverpool (7-0), dimanche. Ils étaient convoqués dès 9h ce lundi au centre d’entraînement de Carrington où les attendaient de nombreux médias. Et la majorité a tenté d’éviter les flashs des photographes en se masquant une partie du visage.

Ten Hag est arrivé dès 7h

Le gardien David De Gea et le défenseur Luke Shaw, qui ont subi de plein fouet les vagues adverses dimanche, ont baissé le pare-soleil de leur véhicule pour se rendre moins visibles. Le jeune Argentin Alejandro Garnacho a lui opté pour la capuche comme technique de dissimulation. Wout Weghorst et Diogo Dalot sont apparus visages fermés au moment de leur arrivée dans les installations du club où Erik ten Hag les attendaient depuis un bon moment.

Selon le Manchester Evening News, le manager des Red Devils est arrivé deux heures avant ses troupes, vers 7h pour analyser la rencontre et trouver les bons leviers trois jours avant le 8e de finale aller de la Ligue Europa face au Betis Séville (21h, sur RMC Sport 1). Dimanche, l’entraîneur néerlandais n’avait pas mâché ses mots contre son équipe.

"Je n'ai pas d'explication, avait-il confié. Il va falloir que j'en trouve une. En première période, on a plutôt eu le contrôle, on a même eu peut-être les meilleures occasions, mais on a fait une erreur. Et en seconde période, au début, on a offert deux buts où on a été très mauvais dans la transition défensive et à partir de là, tout s'est écroulé. Il n'y a plus eu d'équipe, on n'a plus respecté la tactique prévue, il n'y avait plus que onze individualités. C'était très mauvais. En tant que professionnels, il faut toujours rester soudés et se battre les uns pour les autres et c'est ce qu'on n'a pas fait. On a été très indisciplinés dans l'exercice de notre métier."

La nature des discussions ce lundi matin n’a pas filtré mais le technicien avait assuré que des échanges étaient programmés avec ses joueurs, dimanche soir. "Je ne leur ai pas donné cette chance jusqu'à présent (de s’expliquer sur les raisons de cette déroute, ndlr), avait-il confié. Je pense qu'il faut en parler. Je n'ai donné que mon avis à ce sujet. Nous en reparlerons demain. Je sais que cette équipe va se réinitialiser et nous devons rebondir. Nous avons montré dans le passé que nous le pouvions."