Liverpool- Manchester United: la passe d’armes hilarante entre Carragher et Neville aux commentaires

Associé aux commentaires lors de la défaite historique de Manchester United à Liverpool (7-0), Gary Neville et Jamie Carragher, légendes respectives des deux clubs, se sont écharpés à l’antenne et sur les réseaux sociaux.

Il ne faisait pas bon être fan de Manchester United, ce dimanche. À Liverpool, les Red Devils ont essuyé un revers cuisant (7-0), la plus grande défaite de leur histoire face à leur rival, effaçant une marque veille de 128 ans. Pour les anciens du club aussi, le score a été difficile à avaler. Aux commentaires pour la Sky, Gary Neville a paru particulièrement renfrogné, d’autant que son compère de micro, Jamie Carragher n’a pu s’empêcher de jubiler.

Entre les deux hommes, souvent complices aux commentaires, les débats s’enflamment souvent lors qu’il s’agit d’évoquer United, où Neville a passé toute sa carrière et a été capitaine, et Liverpool, chez qui Carragher a eu le même parcours. Lorsque le score a commencé à s’aggraver ce dimanche, la mine de Neville est ainsi devenue de plus en plus sévère. Ce que Carragher a rapidement partagé aux internautes anglais, en postant sur Twitter un selfie où il pose, avec un grand sourire, à ses côtés. L'air dépité de l'ancien Mancunien est même désormais sa nouvelle photo de profil.

Firmino, "cerise sur le gâteau"

Mais c’est le septième but de la rencontre, signé Roberto Firmino (88e), qui a enfoncé le clou. Exultant, Carragher a salué le Brésilien: "Bobby Firmino Si Senor! […] Il sort du ban pour batter United 7-0. Fantastique ! C’est la cerise sur le gâteau." Pour Neville, c’en était trop. "Tu ne perds pas 7-0 à Anfield quand tu es un joueur de Manchester United", a grommelé l’ancien défenseur. "Vous le faites pourtant aujourd’hui", a rétorqué son co-commentateur.

Visiblement pas si amusé que ça, Neville lui a alors demandé d’aller "se faire voir". Quelques minutes plus tard, lors du débrief d’après-match, il a refusé de reconnaitre le bon match de Liverpool, avançant que c’était principalement United qui avait déjoué pendant la rencontre: "J’ai vu Liverpool bien jouer pendant cinq ou six ans et ils ont réalisé certaines des meilleures performances que je n’ai jamais vues. Ils ne sont toujours pas revenus à ce niveau." Au moins, tout le monde en a pris pour son grade…