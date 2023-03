Fulham – Arsenal : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match en direct ?

Ce week-end, Fulham accueille Arsenal pour la 27e journée de Premier League. Les Gunners ont l’occasion de creuser l’écart avec les autres clubs. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Fulham – Arsenal en direct !

Ce dimanche, la chaîne CANAL+ FOOT diffuse le match Fulham – Arsenal, en direct du Craven Cottage. C’est la deuxième fois cette saison que les équipes se rencontrent. En août dernier, ce derby 100 % londonien s’était soldé par la victoire des Gunners à domicile (2-1). Depuis, les hommes de Mikel Arteta ont remporté 20 matchs, ont inscrit 59 buts, et prennent la tête du classement de Premier League.

Offre Canal+ Regardez le match Avec Canal+, regarder de nombreux matchs dont Fulham - Arsenal ! J'en profite

En effet, avec 63 points cumulés, Arsenal a 5 points d’avance sur le tenant du titre, Manchester City. Ainsi, les matchs s’enchaînent pour les Gunners, qui sortent à peine de la première manche des 8e de finale de l’Europa League. Du côté de Fulham, les hommes de Marco Silva viennent de passer le 5e tour de la FA Cup, en remportant le duel contre Leeds United (2-0). En championnat, les Whites se rapprochent petit à petit du top 5. Désormais au coude à coude avec Newcastle, Brighton et Liverpool, Fulham a l’occasion de prendre sa revanche sur Arsenal, et d’entrer dans le haut du tableau. Ici, on vous dévoile à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le choc de la Premier League entre Fulham et Arsenal !

Match Fulham – Arsenal en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La rencontre entre Fulham et Arsenal est retransmise en direct ce dimanche 12 mars sur la chaîne CANAL+ FOOT. Les deux clubs se retrouvent à 15 heures, pour le coup d’envoi au Craven Cottage. Vous pouvez assister aux plus beaux matchs de la Premier League, en direct ou en replay, via l’offre d’abonnement CANAL+ SPORT au prix de 34, 99 euros par mois pendant douze mois, puis 45, 99 euros par mois, avec un engagement de 24 mois.

Profitez de l’offre Canal+

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.