La belle initiative d’Aston Villa pour rendre hommage à un enfant tué par son père et sa belle-mère

Le match de la 15e journée de Premier League entre Aston Villa et Leicester dimanche (17h30) sera marqué par une minute d’applaudissements à la 6e minute afin d’honorer la mémoire du petit Arthur Labinjo-Hughes. Cet enfant de 6 ans est mort l’an passé, tué par sa belle-mère. Son père a été condamné pour homicide involontaire.

Il y aura beaucoup d’émotion dimanche à Villa Park. Pour la réception de Leicester dimanche lors de la 15e journée de Premier League, Aston Villa va rendre hommage à Arthur Labinjo-Hughes avec une minute d’applaudissements à la 6e minute du match.

Cet enfant de 6 ans est mort le 16 juin 2020 à Solihull, victime des coups portés à la tête par sa belle-mère. Emma Tustin, 32 ans, avait également empoisonné le jeune enfant qu'elle maltraitait depuis plusieurs mois. Le jour du drame, elle avait envoyé une photo d’Arthur allongé au sol à son père, Thomas Hughes.

Un drame qui avait bouleversé les Britanniques

Elle a été reconnu coupable de meurtre à l’issue du procès qui vient de s’achever. Son père âgé de 29 ans a été quant à lui condamné pour homicide involontaire. Ils ont écopé respectivement d’une peine de 29 et 21 ans de prison.

Cette affaire a bouleversé les Britanniques. Le juge a déclaré qu’il s’agissait de d’une des affaires "les plus pénibles et dérangeantes" qu’il ait eu à traiter. Les accusés n’ont exprimé aucun remord. Leur comportement a été qualifié de "méchant et sadique".