Mercato: Manchester United s'offre Sabitzer du Bayern

Manchester United a engagé le milieu de terrain du Bayern Munich, Marcel Sabitzer (28 ans), mardi pour combler l’absence de Christian Eriksen.

Manchester United a vite réagi à la blessure de Christian Eriksen (30 ans). Le milieu de terrain danois sera absent des terrains pendant trois mois en raison d’une blessure à la cheville provoquée par un vilain tacle du joueur de Reading, Andy Caroll, samedi en FA Cup. Le club mancunien a trouvé un accord mardi avec le Bayern Munich pour le prêt de son milieu de terrain Marcel Sabitzer (28 ans) jusqu’en juin. L’international autrichien renforce un secteur également privé de Donny van der Beek jusqu’à la fin de la saison et de Scott McTominay, encore éloigné des terrains pendant deux semaines.

Sabitzer n'a pas hésité

Arrivé au Bayern en 2021 en provenance de Leipzig, Sabitzer ne s’est jamais vraiment imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Julian Nagelsmann. Il n’a donc pas hésité quand la proposition de Manchester est arrivée.

"Parfois, dans la vie, vous devez prendre des décisions rapides et importantes, a-t-il déclaré dans un communiqué. Dès le moment où j'ai entendu parler de cette opportunité, j'ai su que c'était ce qu'il me fallait. Je suis un joueur compétitif. Je veux gagner et aider le club à atteindre ses objectifs cette saison."

"Je sens que je suis à mon apogée en tant que joueur et que je peux apporter beaucoup d'expérience et d'énergie à l'équipe, a-t-il ajouté. Je suis ravi de commencer avec mes nouveaux coéquipiers et entraîneur et de montrer mes qualités aux fans de Manchester United."

Le joueur complète un mercato plutôt calme pour Manchester United qui a fait venir en prêt l’attaquant néerlandais Wout Weghorst pour combler numériquement le départ de Cristiano Ronaldo, mais aussi le gardien Jack Butland.