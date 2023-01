Manchester United: "J'attends une autre performance", ten Hag met la pression sur Martial

Titulaire depuis la reprise, Anthony Martial a profité de la pause internationale pour se refaire une sante. Mais son statut demeure fragile, comme l'a fait comprendre son entraîneur Erik Ten Hag en conférence de presse.

Huit ans après son arrivée à Manchester United, Anthony Martial peine à confirmer le talent aperçu à l’AS Monaco. Entre blessures et performances peu marquantes, l’attaquant a peu à peu perdu sa place de titulaire. Mais depuis la reprise des championnats, le Français commence à retrouver un certain temps de jeu. Sur les deux dernières rencontres, il a même été titularisé.

Lors du succès des Reds Devils contre Nottingham (3-0), Martial a été buteur. Contre Wolverhampton, il n’a pas réitéré cette performance. Erik Ten Hag en attend plus de lui: "Martial n’est pas habitué à entrer en jeu tous les trois jours. Il n’a pas joué pendant une longue période. Contre les Wolves, ce n’était probablement pas son match. J’étais plus heureux de ses performances d’avant. Vous pouvez voir quel impact réel il pourrait avoir."

Ten Hag veut un autre attaquant

Le coach néerlandais est cependant convaincu que le prochain match de Martial sera d’un autre niveau: "On ne peut s’attendre à ce que les joueurs jouent toujours à leur meilleur niveau. Au prochain match, j’attends une autre performance, meilleure de sa part, et je pense qu’il y parviendra. Je suis très satisfait de ses performances sur de nombreux matchs, et il a un très bon impact sur notre jeu."

S’il semble avoir la confiance de Ten Hag, l’ancien lyonnais pourrait voir son temps de jeu à nouveau fondre comme neige durant les prochaines semaines. Pour cause, l’entraineur a confié vouloir la venue d’un élément offensif durant le mercato hivernal: "Avec de nombreux matchs à venir, je pense qu’il a un besoin. Il en faut un qui puisse avoir un impact, sinon on ne fait que brûler de l’argent."