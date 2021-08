Leicester: longue absence pour Wesley Fofana, victime d'une fracture du péroné

En conférence de presse ce samedi après la victoire de Leicester face à Manchester City, Brendan Rodgers a confirmé la longue absence de Wesley Fofana. L'entraîneur des Foxes a indiqué que le défenseur central français ne devrait pas rejouer avant la fin d'année, pour une indisponibilité estimée à 6 mois.

Gravement blessé mercredi dernier face à Villarreal lors du dernier match amical de préparation de Leicester, Wesley Fofana n'a pas participé logiquement au Community Shield ce samedi. Les Foxes se sont imposés (1-0) face à Manchester City grâce à un penalty en fin de rencontre (89e) de Kelechi Iheanacho.

Cinquième de la dernière saison de Premier League, Leicester a décroché un deuxième trophée en 2021, après la FA Cup acquise en mai dernier face à Chelsea (1-0). Lors de la conférence de presse d'après-match ce samedi, Brendan Rodgers en a dit plus sur l'indisponibilité de Wesley Fofana.

"Un coup dur pour nous"

Le défenseur français de 20 ans ne rejouera pas avant 2022. "Il sera opéré ce lundi. A quel moment son retour arrivera? Nous devrons évaluer cela dans les six prochains mois environ. Dans et autour de ligament médial, il y avait beaucoup plus de dommages que nous l'avions espéré, a confirmé Rodgers sur Fofana, victime d'une fracture du péroné. L'analyse a montré qu'il y avait des dommages assez importants. Il sera de retour en fin de semaine prochaine pour commencer sa rééducation."

Transféré de Saint-Etienne fin septembre 2020 pour plus de 35 millions d'euros, Wesley Fofana avait participé à 42 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, s'imposant rapidement en tant que titulaire. "C'est vraiment dommage pour nous de ne pas avoir un tel talent, a commenté encore Rodgers. C'est un talent incroyable mais il est de très bonne humeur. Mais ça reste certainement un coup dur pur nous."

En attendant le retour de Fofana, Leicester devrait rapidement passer à l'action pour signer un défenseur central. "Nous sommes définitivement légers dans le secteur défensif", a admis Rodgers, alors que les Foxes pourraient cibler des joueurs pour un prêt.