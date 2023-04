Liverpool – Arsenal : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite et fin de la trentième journée de Premier League ce dimanche. Pour la dernière, Liverpool accueille le leader Arsenal. Dans cet article, on vous détaille comment suivre le match en direct.

29 points. C’est l’écart de points qui sépare Arsenal de Liverpool à l’heure d’entamer cette trentième journée.

Grâce à un bilan de 23 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites et 72 points au compteur, Arsenal est le solide leader de cette nouvelle saison de Premier League avec 8 points d’avance sur Manchester City et déjà 22 unités de plus que Newcastle qui occupe la troisième marche du podium. En face, Liverpool connaît un exercice 2022 / 2023 plus compliqué avec 12 victoires, 7 matchs nuls et 9 défaites et 43 points au compteur. Sur leurs trois dernières rencontres, les hommes de Jürgen Klopp n’ont pas connu la moindre victoire avec un bilan d’un match nul pour deux défaites. Du côté d’Arsenal, la forme actuelle est bonne. Sur les 5 dernières rencontres de PL, les Gunners sont systématiquement repartis avec la victoire dont la dernière en date face à Leeds United sur le score de 4 buts à 1. Double buteur lors de cette rencontre, Gabriel Jesus pourrait à nouveau être lancé dès le coup d’envoi par Mikel Arteta. En cas de victoire à l’extérieur, Arsenal ferait un nouveau pas supplémentaire vers le titre. Découvrons maintenant à quelle heure et sur quelle chaîne vous pourrez suivre cette rencontre au sommet.

Liverpool – Arsenal : à quelle heure ?

Cette rencontre entre Liverpool et Arsenal est à suivre en direct ce dimanche 9 avril dès 17 heures 30 sur la chaîne CANAL+. Pour être certain d’arriver à l’heure pour le coup d’envoi, CANAL+ propose plusieurs offres dont son offre CANAL+ Sport qui permet aux souscripteurs d’accéder à l’intégralité des chaînes du groupe, en plus des chaîne d’Eurosport et des 10 canaux de beIN SPORTS. Une offre résolument orientée vers le sport et proposée dès 34,99 euros par mois avec un engagement de durée de 24 mois.

