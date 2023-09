Liverpool – Aston Villa : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce week-end, les joueurs de Premier League retrouvent les pelouses. Parmi les affiches de la quatrième journée, le duel entre Liverpool et Aston Villa. Voyons ensemble comment suivre la rencontre.

Ce match entre Liverpool et Aston Villa est programmé ce dimanche à partir de 15 heures sur les antennes de CANAL+.

Comme c’était déjà le cas lors de l’exercice précédent, CANAL+ reste le seul groupe à diffuser les rencontres de Premier League pour les téléspectateurs français.

Liverpool veut retrouver de la constance

A l’image de la saison dernière, très mal démarrée et terminée sur les chapeaux de roue, Liverpool manque encore parfois de constance. Comme en atteste sa dernière rencontre face à Brighton, remportée sur le fil grâce à un doublé de Darwin Nunez dans le dernier quart d’heure et alors que Liverpool évoluait à 10 contre 11. Une victoire qui permet aux hommes de Jürgen Klopp de compter 7 unités après trois matchs disputés et d’occuper la quatrième place du classement, à deux points de Manchester City. Pour son quatrième match de Premier League, Liverpool retrouve Aston Villa, septième du classement. Après la claque infligée par Newcastle en début de saison (1-5), les joueurs d’Aston Villa se sont réveillés et viennent d'enchaîner deux victoires face à Everton (4-0) puis face à Burnley (1-3). Entre ces deux rencontres, Aston Villa a aussi largement dominé les écossais d’Hibernian en barrage de la Ligue Europa Conférence.

Comment suivre Liverpool – Aston Villa ?

Pour suivre cette affiche entre Liverpool et Aston Villa, on vous conseille d’opter pour une offre CANAL+ comme l’offre CANAL+ Sport. Disponible au prix préférentiel de 25,99 euros par mois pendant 24 mois, cette offre vous permet d’accéder à 100 % des diffusions du groupe CANAL+. Mais pas que puisque l’offre CANAL+ Sport, c’est aussi l’accès offert à d’autres chaînes comme Eurosport ou encore beIN SPORTS. Une offre résolument orientée vers le football qui vous permettra de garder un œil sur l’ensemble des grands championnats européens en plus de la Ligue des Champions.

