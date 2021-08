Liverpool-Chelsea: un vrai régal de foot sous tension avec des Blues héroïques

Réduits à dix après l'exclusion de Reece James, les joueurs de Chelsea ont tout de même obtenu le nul 1-1 sur la pelouse de Liverpool, samedi dans le cadre de la troisième journée de Premier League.

Un nul contre le champion d'Europe devrait être considéré comme un bon résultat. Mais au vu des circonstances, les Blues ayant été en infériorité numérique pendant la moitié du match, Liverpool peut assurément regretter de ne pas avoir su s'imposer et d'avoir concédé ce samedi le nul 1-1 face à Chelsea. Comptant pour la troisième journée de la Premier League, ce duel a été d'une grande intensité et très plaisant à regarder. Ces deux candidats au titre sont globalement au point, sont encore invaincus et comptent sept points.

Les Blues étaient bien partis pour réaliser le coup parfait. Nonobstant la domination adverse, Kai Havertz a su ouvrir le score d'une belle tête en cloche sur corner de Reece James (22e). Il y aurait même pu avoir 2-0, avec une frappe croisée de Mason Mount partie frôler le cadre d'Alisson (35e). Ce qui rappelle que l'équipe de Thomas Tuchel est incroyablement redoutable dans les transitions offensives.

La main malheureuse de James

Tout a basculé dans le temps additionnel de la première période, quand un corner d'Andrew Robertson s'est transformé en billard dans la surface d'Édouard Mendy. Dans la confusion la plus totale, Reece James n'a eu d'autre choix que de repousser de la main un tir à bout portant de Sadio Mané. En quelques secondes, tout s'effondre pour Chelsea: penalty, carton rouge et deuxième but de la saison pour Mohammed Salah (45e).

Un match à sens unique s'est alors ouvert. Passé en 3-5-1 à la pause et contraint de se priver de N'Golo Kanté, sorti pour une blessure au genou, Chelsea n'a en toute logique fait que subir. Ne serait-ce qu'au cours du premier quart d'heure suivant le retour des vestiaires, Liverpool avait largement la place pour marquer au moins un but. Mais la maladresse des Reds et leur manque d'inspiration se sont conjuguées à la prestation impeccable d'Édouard Mendy. La feuille de stats le confirme: Liverpool a terminé avec 23 tirs (dont 8 cadrés et 14 tentés en seconde période), contre 6 en face.

Chelsea a tenté de profiter de quelques maigres opportunités, en confiant tous ses espoirs aux conservations de balle de Romelu Lukaku, seul au monde. Mais à Anfield, dans ces conditions, c'était beaucoup trop dur. Au final, Chelsea a gagné un point, Liverpool en a perdu deux.