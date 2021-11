Liverpool: le directeur sportif qui a œuvré au redressement du club va quitter les Reds

Arrivé au club en 2011, Michael Edwards quittera Liverpool à la fin de la saison. En tant que directeur sportif des Reds, il a joué un rôle important dans les recrutements de Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Sadio Mané.

Si Liverpool est parvenu à recruter Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Alisson ou Sadio Mané, c’est en grande partie grâce à lui. Il a aussi aidé les Reds à réaliser de belles ventes comme celle de Philippe Coutinho à Barcelone pour plus de 120 millions d’euros en 2018. S’il est peu connu du grand public, Michael Edwards (42 ans) est un dirigeant qui compte dans le football européen. Et son départ de Liverpool, dont il était le directeur sportif, s’apparente à une grosse perte pour l’actuel quatrième de Premier League. Il avait rejoint le club en novembre 2011 après avoir notamment été scout pour Tottenham et Portsmouth.

Ciblé par Newcastle

Il laissera sa place à l’issue de la saison à son adjoint Julian Ward. "Dix ans, c'est assez long dans une vie professionnelle. En termes de football, c'est une époque en soi. Faire partie de ce club pendant cette période a été un privilège par rapport aux personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler et au succès que nous avons connu. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et, dans mon cas, j'ai récemment terminé mon dernier mercato estival en tant que directeur sportif de Liverpool. Même écrire ces mots semble un peu surréaliste, mais à la fin de cette saison, je rangerai mon ordinateur portable et quitterai mon bureau pour la dernière fois", confie-t-il dans une lettre ouverte aux supporters des Reds.

Jürgen Klopp a tenu à saluer son travail dans un communiqué : "Je souhaite à Michael et à sa merveilleuse famille tout le meilleur pour la suite. Je sais qu'il ne part pas tout de suite, ce qui est cool, car nous nous avons encore un peu de temps pour travailler ensemble. Si nous sommes aussi chanceux que nous l'avons été jusqu'à présent, nous pourrons peut-être créer des souvenirs encore plus spéciaux pour notre club." Au vu de son expérience et de son CV, Michael Edwards ne devrait pas manquer de sollicitations dans les prochains mois. Son nom a d’ailleurs circulé du côté de Newcastle. Mais selon l’agresse de presse AP, il n’aurait pas l’intention de rejoindre les Mapgies.

