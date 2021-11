Barça: le comportement de Coutinho agacerait ses coéquipiers

Philippe Coutinho connaît une saison difficile avec Barcelone. Jouant peu, le Brésilien ne fait pas preuve d’une énorme implication et se serait même attiré les foudres du vestiaire catalan selon les médias locaux.

Tout juste nommé entraîneur du Barça et célébré lors d’une présentation en grand pompe au Camp Nou, Xavi Hernandez va avoir un sacré travail pour remettre de l’ordre dans l’équipe. Opposé à l’Espanyol lors du derby prévu le 20 novembre en Liga, le club blaugrana traverse une crise sportive après une décevante neuvième place en championnat.

Pire, l'état d’esprit affiché par certains joueurs pose problème. En particulier Philippe Coutinho, épinglé pour son comportement lors de la remontada subie ce samedi à Vigo (3-3), qui se trouverait à l’origine de tensions dans le vestiaire. Selon les informations de la chaîne de télévision locale Esport3, le Brésilien agacerait au sein du groupe pro.

Coutinho se défend de poser problème

Dès la mi-temps du match disputé en Galice, certains cadres de l’équipe lui auraient reproché son attitude. Joueur le mieux payé de l’effectif du Barça depuis le départ estival de Lionel Messi, Philippe Coutinho n’a jamais réussi à y briller en Liga.

Entre pépins physiques et prestations intermittentes, son crédit auprès de l’équipe a baissé et cette saison, le meneur de jeu de 29 ans reste un joueur de rotation avec seulement quatre titularisations sur seize possibles. Au niveau des stats, ce n’est pas non plus la folie avec un seul but et aucune passe décisive en onze apparitions toutes compétitions confondues.

Parti au Brésil afin d’y préparer les deux prochains matchs de la Seleçao contre la Colombie et l’Argentine lors des éliminatoires du Mondial 2022, Philippe Coutinho a fait face aux reproches des médias. Mais le principal intéressé est resté droit dans ses crampons.

"J'ai été très surpris quand j'ai vu les nouvelles publiées car de toute ma carrière je n'ai jamais manqué de professionnalisme, a lâché l’ancien joueur de Liverpool et de l’Inter. Ils peuvent regarder partout où je suis allé, j'ai toujours respecté tout le monde. Je respecte l'opinion des journalistes, mais ils créent toujours un beaucoup de choses."

Coutinho impatient de débuter avec Xavi

Régulièrement cité parmi les joueurs susceptibles de quitter la Catalogne lors de la grande lessive estivale, l’international auriverde aux 63 sélections est finalement resté à Barcelone. Cela n’empêche pas son nom de circuler du côté de Newcastle où les nouveaux propriétaires saoudiens pourraient essayer de le relancer sous les ordres du coach Eddie Howe.

A moins que Xavi Hernandez, tout juste nommé sur le banc blaugrana ne décide de lui faire confiance dans les prochains mois. Un temps présenté comme le successeur désigné d’Andrés Iniesta dans l’entrejeu du Barça, Philippe Coutinho va désormais évoluer sous les ordres de l’ancien compère du maestro.

"Je sais que c'est un gars formidable. Je suis sûr qu'il fera un excellent travail à Barcelone, a encore estimé Philippe Coutinho à propos de Xavi. J'espère qu'il pourra avoir beaucoup de succès avec le groupe que nous avons."

