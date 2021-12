Liverpool: le message de Klopp sur la vaccination, "une question de solidarité et de loyauté"

La situation sanitaire devient de plus en plus préoccupante en Angleterre. À tel point que plusieurs équipes de Premier League ont vu leur match être reportés à cause decas de Covid-19 au sein des effectifs. Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a assuré que tout le monde était double vacciné chez les Reds.

Tottenham et Manchester United sont touchés par le Covid-19 et avaient vu leurs matchs être reportés en raison d'un trop grand nombre de cas, Leicester ou encore Aston Villa sont aussi touchés... la nouvelle vague de coronavirus au Royaume-Uni n'épargne pas les clubs de Premier League.

En conférence de presse, le coach de Liverpool Jürgen Klopp s’est montré très prudent devant la situation sanitaire actuelle. L’Allemand a assuré qu’il était favorable au vaccin, tout en assurant que tout le monde au club avait reçu au moins deux doses: "Pour moi, la vaccination est une question de solidarité et de loyauté, insiste l'ancien manager de Dortmund. Tous ceux qui travaillent au terrain d’entraînement sont au moins doublement vaccinés et recevront le rappel dès que possible."

"Je soutiens absolument les nouvelles mesures"

Jürgen Klopp a profité de l’occasion pour évoquer le protocole mis en place pour les clubs de Premier League mais aussi les restrictions dans les stades, où les spectateurs doivent présenter une preuve de vaccination ou un test négatif pour entrer: "Je soutiens absolument toutes les nouvelles mesures. Nous nous faisons tester tous les jours et avant les matchs, c’est très bien."

Il aimerait savoir l’identité des joueurs ayant contracté le Covid-19 avant de disputer un match, en prenant l’exemple de Tottenham que les Reds affronteront le 19 décembre (à 17h30): "Quand nous jouons les Spurs dimanche, nous n’avons aucune idée de qui est capable de jouer ou non. C’est différent de la préparation habituelle, les informations sur ceux qui ont le Covid pourraient être utiles."