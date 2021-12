Premier League: Klopp est persuadé que Gerrard entraînera un jour Liverpool

Désormais sur le banc d'Aston Villa, Steven Gerrard fera son retour samedi à Anfield pour la 16e journée de Premier League. Avant d'entraîner un jour Liverpool ? Jürgen Klopp en est totalement convaincu.

Ce serait le sens de l'histoire. Comme le retour de Xavi à Barcelone. Pour les amoureux de Liverpool, il est écrit que Steven Gerrard entraînera un jour les Reds. Jürgen Klopp en est lui aussi convaincu.

"Je pense que ça arrivera. Absolument. La seule chose, c'est de savoir quel est le bon moment. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Frank (Lampard) à Chelsea. Stevie se débrouille très bien en ce moment, c'est un jeune manager (41 ans). La question n'est donc pas de savoir s'il est capable de le faire (entraîner Liverpool, ndlr), mais dans combien de temps il voudra le faire", a souligné l'actuel manager des Reds ce vendredi en conférence de presse, à la veille de défier Aston Villa et son entraîneur... Steven Gerrard pour la 16e journée de Premier League.

"Il va dans la bonne direction"

"Je ne sais pas ce que vous devez faire pour devenir entraîneur de Liverpool. Les gens disent que vous devez gagner des choses mais je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il est plus important de gagner des choses une fois que vous êtes ici. Tout ce que Stevie a fait jusqu'à présent a l'air très bien, il va absolument dans la bonne direction. Je n'ai jamais entendu un mot négatif sur Gerrard depuis que je suis ici. Je l'ai rencontré, c'est un gars formidable", a poursuivi Jürgen Klopp, qui est arrivé au club en octobre 2015, soit seulement quelques semaines après le départ de Steven Gerrard pour le Los Angeles Galaxy.

Ce dernier avait raccroché les crampons un an plus tard, avant de se tourner vers le métier d'entraîneur. Avec une première expérience du côté des Rangers. Il les a conduits en 2021 à leur premier titre de champion d'Ecosse depuis dix ans, en terminant invaincus. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Premier League, légende des Reds avec 186 buts marqués en 710 matchs disputés, et une Ligue des champions remportée (2005), il a fait le choix le mois dernier de revenir en Angleterre pour aider Aston Villa à se relancer.

L'effet Gerrard s'est déjà fait ressentir puisque son bilan après quatre rencontres est de trois victoires pour une seule défaite (2-1 contre Manchester City). Un renouveau à confirmer ce week-end à Anfield. Un stade qu'il connaît plutôt bien.