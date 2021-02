Liverpool: le père d’Alisson est mort noyé au Brésil

José Agostinho Becker, le père d'Alisson, le gardien de but de Liverpool, est décédé après s'être noyé près d'un barrage dans sa propriété au Brésil. Il avait 57 ans.

Il y a des événements tragiques qui font relativiser les pires boulettes sur un terrain de foot. Auteur de deux énormes erreurs face à Manchester City en Premier League au début du mois, le gardien de but de Liverpool, Alisson Becker, a eu la douleur d’apprendre le décès de son père dans des circonstances dramatiques.

José Agostinho Becker, 57 ans, papa du portier des Reds et de Muriel, gardien de but de Fluminense, a été retrouvé mort mercredi, victime d’une noyade à proximité d’un barrage dans sa propriété de Lavras do Sul, à 320 km de Porto Alegre.

Les condoléances de Fluminense et de l'Internacional

Les circonstances du drame restent encore floues. Selon la police locale citée par le média brésilien UOL, José Becker s’est noyé après avoir été victime d’une chute. Son corps a été retrouvé sans vie mercredi soir par des amis et des employés travaillant de sa propriété. L’Internacional, l’ancien club d’Alisson et Muriel, et Fluminense ont adressé un message de condoléances aux deux joueurs.

