Liverpool: quand Klopp surprend des fans en leur offrant des bières

Jürgen Klopp tenait à associer les supporters à la victoire des Reds sur le terrain de Crystal Palace (3-1), raison pour laquelle il leur a rendu visite. Et il n’est pas venu les mains vides.

La victoire de Liverpool à Crystal Palace suscite beaucoup d’espoir dans la course au titre en Angleterre. Vainqueur 3-1, Liverpool y croit toujours. Après avoir vu Manchester City mettre fin à sa série de victoires face à Southampton (1-1) samedi soir, l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, savait qu’il fallait absolument gagner ce match en Premier League, ce que ses joueurs sont parvenus à faire, permettant à Liverpool de revenir à neuf points du leader.

Un point devant Chelsea

La saison dernière Liverpool avait remporté un éclatant succès sur le terrain des Eagles, balayés sur le score sans appel de 7-0. C’était en décembre 2020, et le Covid-19 avait privé les fans de ce déplacement. Mais les supporters étaient bien présents en nombre dans le sud de Londres cette fois-ci. Et pour que cette visite reste dans les mémoires de tous comme une soirée mémorable, Klopp a surpris un groupe de supporters auquel il a rendu visite en leur offrant des bières.

Irrésistible pendant plus d'une demi-heure, Liverpool a dû faire le dos rond pendant tout le second acte pour ramener les trois points de Crystal Palace, pas récompensé de ses efforts. Ce succès permet aux Reds de compter 48 points, soit un de plus que Chelsea, qui a joué une rencontre supplémentaire et battu Tottenham tandis que les hommes de Patrick Vieira restent englués dans la seconde moitié du classement, à la treizième place avec 24 unités.