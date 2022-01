Premier League: la prolongation de Salah à Liverpool "en bonne voie", selon Klopp

Sous contrat avec Liverpool jusqu'en juin 2023, Mohammed Salah avait évoqué cette semaine sa volonté de prolonger son contrat avec les Reds. Ce mercredi, son entraîneur Jürgen Klopp a assuré devant la presse que ce dossier est "en bonne voie".

L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a assuré ce mercredi qu'une prolongation de contrat de Mohamed Salah chez les Reds était "en bonne voie", malgré la longueur des négociations. "Je sais que Mo veut rester. Nous voulons que Mo reste (...) Je pense que c'est en bonne voie. Je suis très optimiste là-dessus. Les supporters ne sont pas aussi nerveux à ce sujet que vous", a-t-il déclaré aux journalistes à la veille de la demi-finale aller de la Coupe de la Ligue contre Arsenal.

Chez les Reds depuis l'été 2017, l'Egyptien s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable. En compagnie de Sadio Mané et Roberto Firmino en attaque, l'ailier a été l'un des principaux artisants de la victoire de son équipe en Ligue des champions en 2019. Cette saison, le joueur de 29 ans continue d'impressionner avec ses 16 buts et neuf passes décisives en championnat.

Salah: "Je veux rester"

Âgé de 29 ans, l'Egyptien, actuellement à la CAN, a encore une saison et demi de contrat sur les bords de la Mersey. Dans une entretien au magazine masculin GQ cette semaine, il avait assuré ne pas "demander des trucs dingues" lors des négociations. "Je veux rester, mais ce n'est pas entre mes mains. C'est dans leur mains", avait-il expliqué.



"Quand vous demandez quelque chose et qu'ils vous montrent qu'ils peuvent vous le donner, (ils devraient le faire) parce qu'ils apprécient ce que vous avez fait pour le club", avait ajouté Salah.



Selon la presse, l'homme aux 148 buts et 67 passes décisives en 231 matchs, toutes compétitions confondues, avec les Reds souhaiterait voir son salaire hebdomadaire passer de 240.000 à 360.000 euros par semaine. L'ancien de l'AS Rome fait aussi partie avec Robert Lewandowski et Kylian Mbappé des nominés pour le titre de meilleur joueur FIFA 2021 qui sera décerné lundi prochain.