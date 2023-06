Manchester City: à 4 ans, le fils de Phil Foden a gagné plus d’un million de followers en moins de 24h

A seulement quatre ans, Ronnie Foden, le fils de Phil Foden, le milieu de terrain offensif de Manchester City a déjà son compte Instagram, créé lundi par ses parents. En moins de 24h, le compte de celui qu’on surnomme « El wey » a dépassé le million de followers.

Si Manchester City a triomphé en Ligue des champions, les festivités n’ont pas toutes eu la même résonnance pour les joueurs de Pep Guardiola. Alors que Jack Grealish a fait la Une des médias pour sa consommation un poil excessive d’alcool, Phil Foden, lui, s’est attiré la sympathie des fans en fêtant le triplé avec son fils, Ronnie Foden, âgé de quatre ans.

L’international anglais est en effet apparu avec son jeune enfant dans les bras ou sur ses épaules lors des célébrations des Citizens, aussi bien après le sacre en C1 à Istanbul qu'en Premier League. On l’a ainsi vu rejoindre son papa sur la pelouse de l’Etihad Stadium ou être porté en triomphe par Erling Haaland.

"Vous avez eu tout ce que vous demandiez"

Celui que les fans surnomment "El Wey" ("le mec") était déjà populaire depuis un an, notamment après que des internautes ont détourné une photo avec son papa pour en faire un mème devenu viral. Mais la popularité de Ronnie a explosé avec le triomphe Manchester City au point que Phil Foden a créé, ce lundi, un compte officiel au nom de son fils. "Vous avez eu tout ce que vous demandiez", a écrit le milieu offensif de City.

Outre des stories de ses vacances (au bord de la piscine, avec ses parents, dansant sur la table...), deux photos du petit Ronnie ont été publiées : l’une avec Phil et Sergio Agüero sur la pelouse après la victoire en finale de la Ligue des champions face à l’Inter ("Un jour que je n’oublierai jamais"), et une autre sur les épaules de son père, toujours à Istanbul. Deux clichés pour un énorme carton puisqu’en moins de 24 heures, le compte de Ronnie Foden est déjà suivi par plus de 1,2 million de followers. A ce rythme, "El Wey" rattrapera vite son papa en terme de popularité sur les réseaux sociaux (8,5 millions de followers pour Phil Foden sur Instagram). Et dire qu’il n’a rien demandé…