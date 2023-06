Manchester City: "Je suis dans un monde de douleur", la confession de Grealish après les festivités

Consultant pour TalkSPORTS, Jimmy Bullard a partagé mardi soir le SMS qu'il a reçu de la part de Jack Grealish après trois jours à fêter le triplé historique de Manchester City, avec en point d'orgue la victoire en Ligue des champions.

Jack Grealish a été, à sa manière, l'homme des célébrations du premier titre de Manchester City en Ligue des champions. Depuis la victoire de l'équipe de Pep Guardiola, samedi à Istanbul, face à l'Inter Milan (1-0), de nombreuses images ont circulé pour témoigner de la grosse fête réalisée par l'ailier anglais.

"Je suis dans un monde de douleur"

Consultant pour talkSPORT, l'ancien footballeur Jimmy Bullard a donné mardi soir des nouvelles de Jack Grealish. "Je lui ai envoyé un texto (...) pour dire 'Comment vont les trois trophées?'. Il m'a répondu : 'Wow, je suis dans un monde de douleur'. Quelle légende, j'adore ce garçon, il est incroyable pour le football anglais, s'est réjoui l'ancien joueur de Wigan. Qu'il reste comme il est."

Le dimanche, au petit matin, Jack Grealish était encore habillé avec sa tenue du match, assurant le show ensuite aussi à l’aéroport pour le retour au pays de Manchester City. Le joueur de 27 ans est souvent apparu une bouteille à la main, notamment à Ibiza (Espagne), où une douzaine de joueurs se sont rendus lors d'un voyage express avant les célébrations avec les supporters le lundi.

Les tabloïds anglais n'ont pas loupé une miette des déboires de Jack Grealish. L'ancien joueur d'Aston Villa s'est retrouvé par exemple à la Une du Sun, pratiquement inanimé, soutenu par Kyle Walker et un autre homme pour se déplacer. Le journal assurait même que l’attaquant avait été placé dans un fauteuil roulant à l’aéroport d'Ibiza, son état ne lui permettant pas de marcher.

Désormais, Jack Grealish est attendu avec la sélection anglaise pour deux matchs des éliminatoires de l'Euro 2024. Ce vendredi, les Three Lions se déplaceront à Malte et lundi prochain, l'équipe dirigée par Gareth Southgate recevra à Old Trafford la Macédoine du Nord. Lundi soir, le fêtard avait confié aux supporters avoir vécu les "meilleurs jours et nuits" depuis le succès de City avant d’ajouter: "Je ne pense pas avoir dormi" depuis samedi.