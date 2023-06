EN DIRECT - Suivez la grande finale de Ligue des champions Manchester City-Inter Milan en live MCI 21:00 10/06/2023 INT

Qui succèdera au Real Madrid? Ce samedi, c'est soir de finale de Ligue des champions entre Manchester City et l'Inter Milan au stade Atatürk d'Istanbul. Les Cityzens, vainqueurs de la Premier League et de la FA Cup, visent le triplé avec un premier sacre en C1. Le club italien a déjà remporté la plus belle des Coupes d'Europe à trois reprises.