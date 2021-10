Manchester City: avant Guardiola, le club songeait à Vieira

Entraîneur de la réserve de Manchester City entre 2013 et 2015, Patrick Vieira aurait pu diriger l'équipe première. C’est ce qui a été révélé par Brian Marwood, directeur général du City Football Group, dans un entretien accordé au Manchester Evening News.

Opposé samedi à Manchester City, Patrick Vieira est aujourd’hui à la tête de Crystal Palace. L'ancien international français avait terminé sa carrière dans la ville mancunienne, où il a ensuite commencé sa nouvelle vie d’entraîneur en prenant en charge l’équipe réserve des Citizens entre 2013 et 2015. Dans un entretien au Manchester Evening News, Brian Marwood, le directeur général du City Football Group (la holding du club) et ancien directeur sportif des Citizens a révélé que l’idée initiale des dirigeants était de faire de Vieira l’entraineur du club anglais avant l’arrivée en 2016 de Pep Guardiola: "Lorsque nous avons commencé le voyage avec lui, l’ambition était qu’il soit toujours avec le groupe et peut-être qu’il dirigerait Manchester City un jour".

Tout en détaillant les plans qu’avaient les dirigeants du troisième de Premier League, en confiant au Français les rênes des U21: "Nous voulions qu’il fasse des erreurs dans un environnement où il était sûr, en étant avec un groupe. Les U21 étaient un environnement sûr où si vous perdiez deux ou trois matchs, cela n’avait pas d’importance".

"Crystal Palace, un excellent point d’atterrissage pour lui"

Après une aventure contrastée à l’OGC Nice, Vieira a choisi Crystal Palace l'été dernier pour rebondir. Malgré une actuelle 15e place, les Eagles disposent d’un fond de jeu intéressant et ont les armes pour être plus haut au classement. Pour Brian Marwood, les Londoniens représentent un excellent tremplin pour l’ancien milieu de terrain: "Ce n’est pas irrespectueux envers Crystal Palace, c’est un excellent point d’atterrissage pour lui en Premier League. Ils ont une bonne propriété, une bonne gestion et je pense qu’ils constituent une équipe vraiment intéressante".

Pour rappel, Pep Guardiola sous contrat jusqu’en 2023 avait été clair sur ESPN il y a quelques semaines sur son avenir à Manchester, en confiant: "Après sept ans à Manchester City, je pense que je vais faire une pause". De quoi ouvrir la porte à un retour de Vieira à l’avenir ? La réponse dans deux ans.