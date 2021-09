Manchester City: Benjamin Mendy disparaît de la boutique du club

Manchester City a supprimé toutes les références à Benjamin Mendy sur le site web de la boutique du club après les accusations de viols et d’agression sexuelle dont il fait l’objet. Le défenseur français est actuellement en détention.

Il n’est plus possible d’acheter des produits liés à Benjamin Mendy sur le site officiel de la boutique de Manchester City. The Telegraph a remarqué la disparition de tous les articles faisant mention du défenseur français. L’ancien joueur de Monaco et Marseille est accusé d'avoir commis quatre viols et une agression sexuelle entre octobre 2020 et août 2021. Il est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire d'Altcourse - au nord de Liverpool - depuis le 27 août. Vendredi, le tribunal de Chester a confirmé son maintien en détention lors d'une audience préliminaire.

La date de son procès a été programmée au 24 janvier 2022. Une nouvelle audience a été programmée le 15 novembre, lors de laquelle Mendy et son co-accusé, Louis Saha Matturie, également inculpé de quatre chef de viols, feront leurs plaidoyers.

La recherche "Mendy" renvoie à la page d'accueil

Mendy a été suspendu par Manchester City après avoir été inculpé par la police et il n'est désormais plus possible de commander un maillot City avec son nom et son numéro via le site officiel ou la boutique en ligne du club. Le profil du joueur est toujours accessible sur le site mais il n'est plus possible de rechercher aucun de ses produits. Toute tentative de recherche de "Mendy" ou "Benjamin Mendy" sur la boutique en ligne du club redirigera les utilisateurs vers la page d'accueil du site Web. Le club a refusé de commenter l'affaire après avoir été contacté par le Telegraph.

Il avait publié un communiqué le mois dernier en réaction à l’arrestation de son joueur. "Manchester City peut confirmer qu'après avoir été inculpé par la police aujourd'hui, Benjamin Mendy a été suspendu dans l'attente d'une enquête, indiquait le communiqué. L'affaire fait l'objet d'une procédure judiciaire et le club n'est donc pas en mesure de faire d'autres commentaires tant que cette procédure n'est pas terminée."