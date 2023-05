Manchester City – Chelsea : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce dimanche après-midi, la Premier League continue. Parmi les affiches à suivre, Manchester City accueille Chelsea. Dans cet article, on vous détaille comment suivre cette rencontre.

Pour Manchester City, c’est une première balle de titre qui se profile. Car avec 4 points d’avance sur Arsenal et un match en retard, l’équipe de Pep Guardiola est en ballotage très favorable.

En cas de nouvelle contre-performance des Gunners, les Citizens pourraient même s’octroyer le titre dès ce week-end. Vainqueurs de leurs 5 derniers matchs, les coéquipiers d’Erling Haaland partiront une nouvelle fois avec la pancarte de favori dans cette rencontre face à Chelsea. D’autant plus que les Blues terminent une saison qu’ils voudront rapidement oublier. Alors qu’il ne reste que 3 matchs à disputer, les joueurs de Chelsea ne pointent même pas dans la première partie de tableau. Onzième, Chelsea affiche un bilan peu en accord avec son statut : 11 victoires, 10 matchs nuls et 14 défaites pour 43 points, soit à peine plus de la moitié de Manchester City qui en compte 85. Si Chelsea n’a plus rien à espérer de cette fin de saison, les Blues chercheront à faire bonne figure face à l’équipe qui devrait, pour la troisième année consécutive décrocher le titre de champion d’Angleterre. Dans le paragraphe suivant, on revient ensemble sur l’heure et la chaîne de diffusion de cette rencontre.

Manchester City – Chelsea : à quelle heure ?

Ce choc entre Manchester City et Chelsea est à suivre ce dimanche 21 mai dès 17 heures sur la chaîne CANAL+. Si vous ne disposez pas d’un abonnement à CANAL+, sachez que la chaîne cryptée propose plusieurs offres dont l’offre CANAL+ Sport qui permet de suivre 100 % des diffusions du groupe en plus d’autres chaînes comme beIN SPORTS ou Eurosport. Une offre actuellement disponible au tarif de 34,99 euros par mois et avec un engagement de durée de 24 mois.

