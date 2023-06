Manchester City: De Bruyne sera absent pour le début de la saison de Premier League

Kevin De Bruyne manquera le début de la saison de Manchester City à cause d’une blessure contractée en finale de Ligue des champions. Les examens ont révélé que sa blessure était plus importante que prévu.

Le sort s’acharne contre Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge, qui s’était blessé il y a deux ans en finale de Ligue des champions, s’est à nouveau écroulé face à l’Inter Milan (1-0) en finale à Istanbul cette saison. Trahis par son corps pour la seconde fois dans un tel événement, De Bruyne ne pourra pas être présent pour le début de sa saison avec Manchester City.

Le Belge est victime d’une déchirure aux ischio-jambiers et la blessure s’annoncerait plus grave que prévu. Un coup dur pour le joueur et pour son club qui manquera le match du Community Shield face à Arsenal ainsi que celui de Premier League contre Burnley en ouverture de saison.

Un repos imposé

Les médecins de Manchester City restent cependant confiants. Le Belge n’aurait pas besoin d’être opéré et un retour en Supercoupe d’Europe face à Séville (16 août) serait envisageable. Selon les Cityzens, le joueur aurait été invité à se reposer avant de reprendre son entraînement progressif dans un mois. De Bruyne semble avoir écouté son équipe puisqu’il a été aperçu sur un yacht à Saint-Tropez accompagné de ses coéquipiers Nathan Aké et Virgil van Dijk.

Le milieu de terrain a rejoint le club mancunien en 2015. Depuis, il a enchaîné les succès avec l’équipe : cinq titres de champions d’Angleterre, deux Coupes d’Angleterre et cinq Coupes de la Ligue.