Manchester City-Inter: la malédiction pour De Bruyne, sorti blessé comme lors de la finale 2021

Le milieu belge de Manchester City Kevin De Bruyne, touché à la cuisse droite, a été contraint de céder sa place en première période de la finale de Ligue des champions contre l'Inter Milan, samedi à Istanbul.

Le cauchemar se répète pour Kevin De Bruyne, qui laisse ses partenaires orphelins de sa maestria dans cette finale de la Ligue des champions, contre l’Inter, à Istanbul. Sorti sur blessure à l’heure de jeu lors de la première et dernière finale en C1 des Citizens perdue contre Chelsea, en 2021, le Belge n’a même pas pu accompagner ses coéquipiers jusqu’à la pause cette fois-ci.

Manchester City a haussé le ton

De Bruyne s’est plaint de l’arrière de la cuisse droite après une frappe à rebond sans danger, captée par André Onana. Examiné par le staff médical de Manchester City le temps d’un arrêt de jeu, l’international belge a tenu à rester sur la pelouse malgré la douleur, mais celle-ci était trop importante, et il a fini par céder sa place à l’Anglais Phil Foden (36e). C’est un premier coup dur pour les Citizens, annoncés comme les grands favoris de ce match.

"Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, il n’y a pas de favori en finale", avait tenté de désamorcer le défenseur Ruben Dias avant le match. "C'est une finale de Ligue des champions, on ne peut pas s'attendre à un match facile. On connaît les forces de l'Inter et ce n'est pas juste un, deux ou trois joueurs. Nous savons qu'au moindre moment où on ne leur accordera pas assez d'importance, on fera déjà une erreur. Ça ne se passera pas comme ça."

Gêné par la défense haute de l’Inter, Manchester City a fini par hausser le ton, se procurant même les premières grosses occasions de ce match, mais sans parvenir à faire douter les Nerazzurri.