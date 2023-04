Manchester City: Guardiola nomme la meilleure équipe du monde dans la construction du jeu (ça peut surprendre)

Trois jours après la performance XXL de Manchester City contre le Bayern Munich en Ligue des champions et à la veille de la réception de Leicester en Premier League, Pep Guardiola a évoqué l'équipe qui, selon lui, est la meilleure du monde pour construire: Brighton.

Entre ses deux matchs de Ligue des champions contre le Bayern Munich (3-0 à l'aller en faveur des Anglais), Manchester City reçoit samedi Leicester, relégable avec deux points de retard sur Everton, 17e. Mais le match n'est pas capital uniquement pour les Foxes: il l'est aussi pour les Cityzens, deuxièmes à six points d'Arsenal avec un match de retard par rapport aux Gunners.

"Si nous perdons ce match, nous ne serons pas champions et si nous gagnons, nous pourrions encore être dans la course au titre, a extrapolé Pep Guardiola, le technicien des Sky Blues. Nous ne pouvons pas oublier que nous avons six points de retard sur Arsenal, une équipe qui n'a perdu que quelques points tout au long de la saison et qui joue un match par semaine avec beaucoup de temps pour récupérer."

Guardiola impressionné par Brighton

Alors que son équipe a rendu une copie brillante en milieu de semaine contre le Bayern Munich, Pep Guardiola estime toutefois qu'il y a mieux, en termes de sortie de balle. "La meilleure équipe du monde pour la construction, c'est Brighton. Il n'y a pas de meilleure équipe pour faire passer le ballon du gardien aux 25 derniers mètres", a commenté le Catalan au sujet de la façon de jouer de la formation de Roberto De Zerbi.

Prévu le 23 avril, le match entre Brighton et Manchester City a été reporté en raison des demi-finales de FA Cup, auxquelles prendront par les Cityzens et qui se dérouleront le même week-end.