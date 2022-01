Manchester City: Guardiola voit Ward-Prowse comme "le meilleur tireur de coup franc" du monde

À 18h30 ce samedi (sur RMC Sport), Manchester City se déplacera à Southampton dans cette nouvelle journée de Premier League. Une rencontre que Pep Guardiola ne prend pas à la légère, d’autant que selon lui, les Saints ont dans leur rang "le meilleur tireur de coup-franc" avec James Ward-Prowse.

Face à Southampton, Ederson devra être très vigilant sur les coups francs à partir de 18h30 ce samedi (sur RMC Sport 1). Et pour cause, les Saints disposent avec James Ward-Prowse (27 ans) d’une arme redoutable dans ce domaine. Grâce à une énième réalisation dans cet exercice le week-end dernier contre Wolverhampton, le milieu de terrain a égalé Thierry Henry et Gianfranco Zola dans le nombre de buts marqués sur coup franc en Premier League.

Si le leader de ce classement reste David Beckham avec 18 buts, Ward-Prowse a reçu les louanges du coach de Manchester City Pep Guardiola: "C’est le meilleur tireur de coup-franc que j’ai jamais vu, a indiqué le Catalan en conf de presse d'avant-match. Aucun joueur n’est meilleur que James Ward-Prowse. Il est tellement bon, peut-être que cette qualité nous manque un peu." Un sacré compliment, surtout lorsque celui-ci vient d’un homme ayant entraîné Lionel Messi, souvent considéré comme un expert dans ce domaine.

"Ses coups de pied arrêtés et ses corners sont exceptionnels"

L’Espagnol ne s’est pas arrêté là dans les compliments, il a également invité ses joueurs à faire très "attention" à l’Anglais: "Un gars qui s’adapte dans la même position, c’est un joueur d’équipe. Il a une grande qualité sans et avec le ballon. Ses coups de pied arrêtés et ses corners sont exceptionnels."

Dans un entretien accordé au Guardian en 2020, celui qui a fait toute sa carrière à Southampton jusqu’à présent a expliqué être fan de David Beckham: "Beckham était mon idole (…) Il m’a inspiré pour tirer les coups-francs. Je ne compte plus le nombre de personnes qui ont mentionné les similitudes entre nos techniques, mais je pense qu’il y aussi des différences." Si l’Anglais venait à inscrire un nouveau bijou, Guardiola pourrait être enclin à souffler le nom de Ward-Prowse à ses dirigeants, en vue des prochains mercatos.