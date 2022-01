Manchester City: Guardiola ne veut pas (encore) entendre parler du titre

En remportant son duel au sommet face à Chelsea (1-0) en Premier League ce samedi, Manchester City a pris 13 points d’avance sur les Blues, deuxièmes au classement. Malgré cette avance, l’entraîneur Pep Guardiola refuse de considérer le titre de champion comme acquis.

Grâce au but de Kevin de Bruyne face à Chelsea ce samedi en Premier League (1-0), Manchester City poursuit sa série de 12 victoires de suite et marque les esprits. Les Cityzens, actuellement leaders du championnat, comptent désormais 13 points d’avance sur leur dauphin, ces mêmes Blues de Thomas Tuchel. Autant dire un boulevard dans la course au sacre.

Même si les hommes de Pep Guardiola ont mal démarré avec une défaite d’entrée contre Tottenham lors de la première journée, ces derniers ont vite rattrapé leur retard et semblent seuls au monde dans la course au titre. Mais l’entraîneur catalan refuse de voir les choses ainsi: "En janvier, personne n’est champion. Nous pouvons penser à Chelsea, à Liverpool qui a encore des matchs en moins. S’ils gagnent, cela fera huit points et huit points en janvier, ce n’est rien." Un discours très prudent de la part de l’ancien Barcelonais.

"J’aime que le football soit juste"

Guardiola a félicité ses joueurs, toujours séduisants dans le jeu, pour leur performance. Il est aussi revenu sur la difficile victoire (2-1) le week-end dernier contre Arsenal: "Je veux gagner des matchs si nous le méritons, et nous l’avons mérité. J’aime que le football soit juste, donc, même si j’étais heureux de gagner contre Arsenal, nous ne le méritions pas. Gagner quand on le mérite, ça fait du bien."

Si au fur et à mesure des semaines, la formation anglaise semble de plus en plus imprenable sur le papier, l’ex coach du Bayern Munich est convaincu que ses troupes continueront de jouer les coups à fond: "Je les connais. Nous sommes ensemble depuis six saisons et la plupart des gars savent comment célébrer les bons moments et souffrir dans les mauvais, comment se comporter après tous les matchs."