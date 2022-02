Manchester City: ivre, Grealish refoulé d'un bar lors d'une soirée avec ses coéquipiers

Lors d'une soirée avec certains coéquipiers à Manchester City, Jack Grealish a été aperçu ivre dans un bar et a vu son entrée refoulée en raison de son mauvais état.

Pep Guardiola ne va pas être content. Alors que Manchester City joue face à Brentford ce mercredi, Jack Grealish a une nouvelle fois fait parler de lui pour de mauvaises raisons. Lors d'une soirée avec certains de ses coéquipiers, le milieu anglais a été aperçu lundi en état d'ébriété, se voyant refuser l'entrée d'un bar. Mal en point, l'ancien joueur d'Aston Villa, vêtu d'un pull blanc à capuche, est même soutenu par deux personnes, qui l'aident à se déplacer. Egalement présents à cette soirée, Kyle Walker et Riyad Mahrez sont apparus brièvement dans des vidéos publiées sur TikTok et relayées par le Daily Mail.

Ce n'est pas son premier écart

Ce comportement ne va pas plaire à Pep Guardiola, qui n'est pas du genre à laisser passer les écarts de conduite. Surtout que ce n'est pas la première incartade de Grealish. En décembre dernier, il avait été mis en garde avec Phil Foden. Les deux joueurs avaient été photographiés dans une boîte de nuit. Le club n’était pas satisfait de l’état dans lequel ils se sont présentés le lendemain pour une séance de récupération.

Le coach des Cityzens avaient laissé les deux joueurs en dehors du groupe face à Newcastle (4-0). Une choix justifié par Guardiola, toujours aussi franche. "Ce n'était pas une rotation, non. J'ai choisi cette équipe parce qu'ils méritaient de jouer aujourd'hui, ces gars-là et pas les autres. À Noël, je fais très attention au comportement sur et en dehors du terrain. Et quand en dehors du terrain ce n’est pas correct, ils ne jouent pas", avait prévenu le technicien espagnol. Grealish est prévenu.