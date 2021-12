Manchester City: la punition de Guardiola pour Grealish et Foden après une sortie en boîte de nuit

Laissés sur la banc face à Newcastle (4-0), Jack Grealish et Phil Foden ont vite compris qu'il s'agissait d'une punition en forme d’avertissement après une sortie tardive, dans la nuit de mardi à mercredi, dans la foulée du match contre Leeds (7-0). Une virée en boîte de nuit qui leur a été reprochée par Pep Guardiola.

Pep Guardiola ne transige pas sur le comportement de ses joueurs, dont il attend qu’ils soient professionnels et responsables, sur et en dehors du terrain. Jack Grealish et Phil Foden ont été mis en garde par leur entraîneur après une incartade, qui est loin d’être la première les concernant. Les deux joueurs n’étaient pas de la rencontre face à Newcastle, qui a vu les Skyblues étriller les Magpies (4-0).

Grealish et Foden ont tous deux été laissés sur le banc, et pour une bonne raison. Grealish et Foden sont sortis ensemble après le match contre Leeds (7-0), et ont été photographiés dans une boîte de nuit. Le club n’était pas satisfait de l’état dans lequel ils se sont présentés le lendemain pour une séance de récupération, rapporte le Telegraph. Guardiola était à Barcelone mercredi pour assister à l’annonce de la retraite de Sergio Agüero quand la nouvelle lui est parvenue.

Quand Guardiola tacle publiquement ses joueurs

En choisissant de ne pas les utiliser, alors qu’ils avaient été, l’un et l’autre, brillants face à Leeds, le manager de Manchester City a fait comprendre aux deux joueurs qu’il ne tolérera pas la moindre récidive. Interrogé sur sa composition d’équipe contre Newcastle, Pep Guardiola n’a d’ailleurs pas laissé le champ libre à la moindre interprétation. Il ne s’agissait aucunement de procéder à une rotation pour reposer les organismes de certains.

"Ce n'était pas une rotation, non. J'ai choisi cette équipe parce qu'ils méritaient de jouer aujourd'hui, ces gars-là et pas les autres, a-t-il lâché après la rencontre, en conférence de presse. À Noël, je fais très attention au comportement sur et en dehors du terrain. Et quand en dehors du terrain ce n’est pas correct, ils ne jouent pas. Nous devons être concentrés tout le temps à cause des distractions de la période de Noël."