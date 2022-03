Manchester City: "Je n’étais pas heureux de ma vie ici", Bernardo Silva raconte son gros coup de blues de l'été dernier

Dans un entretien accordé au Times samedi, à la veille du derby face à Manchester United (17h30) en Premier League, le milieu de terrain offensif portugais Bernardo Silva se confie sur son mal-être à Manchester City l’été dernier. L’ancien Monégasque n'était pas heureux en Angleterre et souhaitait quitter les Citizens.

Bernardo Silva sur le divan. Rares sont les joueurs à confier leur mal-être. Surtout quand il s’agit de stars de Premier League. Maitre à jouer de Manchester City avec qui il a été sacré champion d’Angleterre la saison passée, l’international portugais (64 sélections) a pourtant connu un gros coup de déprime l’été dernier. Le confinement dû à la crise sanitaire et l’éloignement de ses parents avec lesquels il avait l’habitude de passer quelques jours, de temps en temps au Portugal, l’ont beaucoup affecté sur le plan psychologique.

"Je n’étais pas content de ma vie ici"

Le spleen est tel que l’ancien Monégasque sollicite alors sa direction pour lui exprimer son désir de quitter le club. "Je me sentais seul à cette période en Angleterre et je n’étais pas heureux dans ma vie, confie-t-il ce samedi au Times. Si tu n’es pas épanoui, tu ne fais pas ton travail aussi bien que tu pourrais le faire. J’étais bien physiquement mais si tu ne fais pas ton job avec le sourire, tu ne vas pas le faire correctement. J’ai eu une discussion avec le club parce que je n’étais pas content de ma vie ici, je voulais me rapprocher de ma famille." Faute d'offre suffisante, il est finalement resté dans le nord de l'Angleterre. "Rien ne s’est passé. Je suis resté et je donnerai toujours le meilleur pour le club tant que je serai ici", promet-il.

"J'aime Manchester City"

Lucide, Bernardo Silva reconnait que des "gens souffrent beaucoup plus que lui." Même si sa compagne l’a rejoint dans son appartement, la vie était difficile pour tous les deux, se souvient-il. Il assure aussi que son envie de départ n’avait rien à voir avec le club de Pep Guardiola. "J’aime Manchester City, mes partenaires, appuie le joueur de 27 ans. J’adore les fans, le club." Sous contrat avec City jusqu’en 2025, Bernardo Silva dit aller mieux aujourd'hui aux côtés de sa petite amie et de son chien John. Il sera à coup sûr l'un des meilleurs atouts de la formation de Pep Guardiola dimanche lors du derby face à United (17h30 en direct sur RMC Sport 1).