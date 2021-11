Manchester City: Laporte estime que le VAR pénalise davantage les défenseurs

Présent avec la sélection espagnole, Aymeric Laporte s’est exprimé auprès de la radio RTVE sur l’usage de la VAR. Un dispositif que le défenseur de Manchester City n'apprécie pas vraiment.

Mis en place depuis plusieurs années dans divers championnats en Europe, l’assistance vidéo à l’arbitrage fait toujours autant parler. Que ce soit les joueurs ou les supporters, le VAR est souvent sujet à débat.

Cette fois-ci, c’est au tour d’Aymeric Laporte (27 ans) de donner (encore) son avis sur cette technologie. Actuellement avec la sélection espagnole, le défenseur s’est livré lors d’un entretien accordé à la radio RTVE: "Je préfère ne pas m’impliquer car il y a beaucoup d’injustices dans le monde du football", a-t-il osé.

Tout en affirmant que les défenseurs étaient généralement plus défavorisés que les attaquants sur l’usage de la vidéo: "Chaque jour, je vois que les défenseurs sont beaucoup plus visés que les attaquants. Avant il n’y avait pas de coup de sifflet et maintenant chaque touche est sifflée, donc c’est très difficile pour les défenseurs. La VAR et les décisions des arbitres sont chaque jour plus difficiles et les règles changent chaque jour."

Quand Laporte dézinguait la VAR en 2020

Ce n’est pas la première fois que le défenseur de 27 ans critique publiquement l’arbitrage vidéo. En août 2020 lors du Final 8 en Ligue des champions, Manchester City se fait sortir par l’Olympique Lyonnais en quart de finale (1-3).

À l’issue du match, Laporte critique de façon virulente la VAR via un post sur Twitter: "Je ne vais pas me cacher, je suis un footballeur mais un homme avant tout. On a tous fait des erreurs dans ce match, et j’assume aussi ma responsabilité pour la mauvaise performance de l’équipe. Mais cette décision est difficile à accepter, surtout dans un match de qualification crucial et avec l’aide de la VAR". Plus d’un an après cette déclaration, l’avis de l’Espagnol sur cette technologie ne semble pas avoir changé.