Premier League: deux de chute pour Manchester City, piégé à domicile par Crystal Palace

Battu à domicile (2-0) par Crystal Palace (13e), Manchester City a concédé sa deuxième défaite de la saison en Premier League, et même un deuxième revers cette semaine, après son élimination en League Cup. Aymeric Laporte a vu rouge.

Sale semaine pour Manchester City. La 200e de Pep Guardiola en Premier League a viré au cauchemar. Sortis dès les huitièmes de finale de la League Cup, compétition dont ils étaient les quadruples tenants du titre, les Skyblues ont été surpris (2-0) par une équipe de bas de tableau, Crystal Palace, à l’Etihad Stadium, samedi en championnat d’Angleterre.

L’équipe dirigée par Patrick Vieira, qui restait sur une défaite et quatre nuls en Premier League, tient là son premier exploit de la saison. Une performance qu’elle doit en partie à son attaquant, Wilfried Zaha, actif et auteur de l'ouverture du score (6e), qui plus est à l’origine de l’expulsion du Français Aymeric Laporte (45e).

Mais également à une énorme contre-performance des hommes de Pep Guardiola, totalement absents des débats en première période, à l’image du Belge Kevin De Bruyne. Remplacé par John Stones dans le second acte, le milieu de terrain international traverse une période très compliquée.

Tout le contraire de Conor Gallagher, très en verve du côté de Crystal Palace. Passeur décisif sur le but de Wilfried Zaha, le milieu de terrain qui appartient à Chelsea a provoqué plusieurs situations dangereuses tout au long du match, dont une de Jordan Ayew, qui aurait pu (dû) permettre à Crystal Palace de prendre le large plus tôt dans cette rencontre.

Gabriel Jesus frustré par le VAR

L’ancien Marseillais a parfaitement exécuté une série de passements de jambes à l’intérieur de la surface pour effacer son adversaire et se remettre sur son pied gauche, mais la surface de pied utilisée sur la frappe était, elle, moins opportune. Le ballon s’envolait dans les tribunes.

Un véritable soulagement pour l’Etihad Stadium, qui souffrait. Quelques secondes auparavant, Crystal Palace n’en menait pourtant pas large, l’intense pression des Citizens ayant enfin trouvé une conclusion méritée avec un but délicieux de Gabriel Jesus, servi par le génial Phil Foden, dont le contrôle orienté lui permettait de délivrer un délicieux petit ballon piqué au second poteau.

Las, l’assistance vidéo intervenait pour signaler une position de hors-jeu et couper court aux festivités, refroidissant une atmosphère soudainement devenue bouillante. Cruel. D’autant plus cruel que Crystal Palace enterrait définitivement les espoirs de retour des supporters de Manchester City au terme d’une action rondement menée en transition. A force de tergiverser, Zaha aurait pu tout gâcher.

Mais il a eu la lucidité de servir Olise après une série de dribbles, ce dernier remettant subtilement vers Gallagher dont la reprise accrochait le poteau pour rentrer dans le but, sous le regard impuissant d’un Ederson dépité. Manchester City est troisième, à deux points de Liverpool, toujours invaincu, et cinq de Chelsea, le leader. Crystal Palace se hisse à la 13e place du classement.