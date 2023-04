Manchester City – Liverpool : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Duel au sommet en Angleterre ce week-end. Parmi les grosses affiches de la journée, Manchester City accueille Liverpool. Voyons sans plus attendre l’heure et la chaîne de diffusion pour suivre ce match en direct.

Si l’an dernier il s’agissait d’un duel au sommet pour le titre entre les deux premières équipes d’Angleterre, la réalité est aujourd’hui bien différente pour les deux équipes. Car alors que le championnat bascule dans son dernier tiers, Manchester City est deuxième derrière Arsenal avec 8 points de retard sur le leader et un match en moins.

De son côté, Liverpool n’est que sixième avec 42 points au compteur et un bilan de 12 victoires, 6 matchs nuls et 8 défaites. Battus lors de leur dernière rencontre face à Bornemouth, les joueurs de Jürgen Klopp espèrent faire vaciller le Manchester City de Pep Guardiola. En cas de victoire, Liverpool pourrait encore rendre plus plausible le sacre des Gunners d’Arsenal en fin de saison alors que l’équipe de Mikel Arteta affronte Leeds United lors de cette même journée. Pour cette rencontre, les Citizens devraient pouvoir compter sur la présence de leur attaquant norvégien Erling Haaland, en très grande forme depuis quelques semaines et récemment auteur d’un quintuplé en Ligue des Champions face à Leipzig. En face, Mohamed Salah sera l’un des principaux animateurs du jeu offensif des Reds. Mais alors, à quelle heure et sur quelle chaîne suivre cette rencontre en direct ? On vous dit tout !

Manchester City – Liverpool : à quelle heure ?

Ce duel entre Manchester City et Liverpool est à suivre ce samedi dès 13 heures 30 sur la chaîne CANAL+ Foot.

