Manchester City – Manchester United : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce dimanche, l’Etihad Stadium reçoit un derby exceptionnel. Les tenants du titre rencontrent les joueurs de Manchester United pour une rencontre au sommet. Alors, découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Manchester City – Manchester United !

La Premier League reprend cette semaine, après la trêve internationale et la suspension des matchs à la suite du décès de la reine Élisabeth II. Les joueurs de Manchester City visent la première place du classement.

Offre Canal+ Regarder Manchester City - Manchester United Profitez des offres Canal+ et regardez le match tant attendu, Manchester City - Manchester United J'en profite

En effet, à l’heure actuelle, les hommes de Pep Guardiola sont seconds avec 17 points, juste derrière Arsenal. Manchester City est parvenu à inscrire 23 buts en 7 rencontres, contrairement aux Red Devils qui n’ont marqué que 8 buts. De leur côté, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont accumulé 12 points et se placent en cinquième position. Alors, découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Manchester City – Manchester United !

Regardez le match Manchester City – Manchester United ce week-end !

Ce Dimanche 2 octobre à 15 heures, le match Manchester City – Manchester United est diffusé en direct sur la chaîne CANAL+ FOOT. Retrouvez les grands événements sportifs sur les chaînes CANAL+, disponibles via l’offre d’abonnement CANAL+ avec engagement 24 mois au prix de 20, 99 euros par mois pendant 12 mois, avant un passage à 24, 99 euros par mois. L’offre sans engagement est, quant à elle, au prix de 24, 99 euros par mois ou 12, 49 euros par mois pour les moins de 26 ans ! Ainsi, vous pouvez regarder en direct ou en replay les films du box-office, les séries originales CANAL+, des documentaires ainsi que de nombreux programmes destinés à la jeunesse. Vous aimez le sport ? Les chaînes CANAL+ retransmettent les courses de Formule 1TM et de MotoGPTM, mais aussi les rencontres du TOP 14, certains matchs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue des Champions.

Cliquez ici pour profiter de l’offre CANAL+

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.