Manchester City - Newcastle : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

L’équipe de Newcastle retrouve Manchester City ce week-end, après une intense finale de League Cup. C’est l’heure pour les Magpies de renouer avec la victoire, et de conserver leur place dans le haut du classement. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Manchester City – Newcastle en direct !

Le match Manchester City - Newcastle est diffusé le samedi 4 mars à 13 heures 30, sur la chaîne CANAL+ FOOT, en direct de l’Etihad Stadium. La City a l’occasion de prendre une option pour un nouveau titre de champion. À la suite de leur victoire contre Bournemouth, les Citizens ont pris la seconde place du tableau avec 55 points, et 17 victoires.

Ainsi, la City n’a plus que 2 points de retard sur les Gunners, premiers avec 57 points. D’autre part, Manchester City possède les meilleures statistiques du tableau. En effet, les Citizens ont inscrit 64 buts en 25 rencontres, et obtiennent ainsi une différence de buts de 39. Du côté des Magpies, Newcastle est l’un des rares clubs à avoir mis en échec les tenants du titre. En août dernier, les deux sélections s’étaient séparées sur un nul (3-3). Cependant, les récents résultats sont mitigés, avec 3 nuls et 1 défaite. Par ailleurs, Newcastle s’est incliné lors de la finale de la League Cup, face à Manchester United (2-0). Cinquièmes avec 41 points, l’enjeu est fort pour les Magpies, qui risquent de sortir du top 5 en cas de défaite. Vous souhaitez connaître à quelle heure et sur quelle chaîne voir le choc entre les Citizens et les Magpies ? On vous explique tout ici !

Manchester City – Newcastle en direct : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le match entre Manchester City et Newcastle est diffusé ce samedi, sur la chaîne CANAL+ FOOT. Le coup d’envoi sera donné à 13 heures 30, à l’Etihad Stadium. Chaque semaine, assistez aux plus beaux matchs de Premier League en souscrivant l’offre d’abonnement CANAL+ SPORT avec engagement de 24 mois, au prix de 34, 99 euros par mois pendant douze mois, puis 45, 99 euros par mois. En plus, vous pouvez prolonger les matchs avec les émissions spéciales consacrées à l’actualité du championnat anglais.

