Manchester United - Chelsea : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Pour le compte de la trente-deuxième journée, Manchester United accueille Chelsea. Dans ce match en retard, les Blues joueront à domicile. Découvrons ensemble comment suivre la rencontre.

Avant cette saison, qui aurait pu croire que ce duel entre Manchester United et Chelsea serait un duel entre le quatrième et le douzième de Premier League ? Pourtant, alors que Manchester City est déjà assuré du titre et que la saison touche à sa fin, Manchester United pointe à la quatrième position, fort d’un bilan 21 victoires, 6 matchs nuls et 9 défaites.

Si la saison des Red Devils pourra être jugée décevante par les supporters du club, que dire de Chelsea ? A l’heure d’entamer cette nouvelle rencontre, les Blues ne sont que douzièmes. Et affichent un bilan de 11 victoires, 10 matchs nuls et 15 défaites pour 43 points au compteur, soit moins de la moitié des points de Manchester City qui en compte aujourd’hui 88 avant son match face à Brighton. Sur les 5 derniers matchs, Chelsea n’a connu la victoire qu’à une reprise et aimerait pouvoir accrocher le scalp d’un top 4 pour se donner de la confiance en vue de la saison suivante. Du côté de Manchester United, un nul suffirait pour se qualifier en phase de poules de la prochaine Ligue des Champions. Sans plus attendre, voici comment suivre la rencontre en direct entre ces deux équipes.

Manchester United – Chelsea : à quelle heure ?

Manchester United – Chelsea : à quelle heure ?

Ce duel entre Manchester United et Chelsea, comptant pour la trente-deuxième journée de Premier League, est à suivre ce jeudi dès 21 heures depuis les antennes de CANAL+ Foot.

