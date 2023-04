Manchester United: inquiétude pour Rashford, sorti sur blessure avant un gros calendrier

Marcus Rashford s'est blessé dans les dernières minutes du match remporté 2-0 par Manchester United contre Everton, samedi, en championnat.

La tuile pour Erik ten Hag. Samedi après-midi à Old Trafford, Manchester United s'est imposé 2-0 à Everton, mais a perdu Marcus Rashford. À la 78e minute dans la surface adverse, l'attaquant anglais de 25 ans s'est arrêté et s'est tenu le haut de la cuisse droite après avoir échoué à contrôler un ballon en profondeur.

Il s'est immédiatement tourné vers le banc de touche pour demander son remplacement, sans chercher à reprendre le jeu. Il est rentré aux vestiaires la tête basse, laissant sa place à Wout Weghorst.

"Nous devons attendre, ça ne s'annonce pas bien. Encore une fois, c'est dû au calendrier… nous devons protéger nos joueurs. Vous ne pouvez pas jouer 3 matchs en 6 jours", a pesté Ten Hag après le match.

Le meilleur buteur des Red Devils

Des examens devront déterminer la durée d'indisponibilité. Si cela doit se compter en semaines, il s'agira d'un sérieux pépin pour Manchester United, en plein sprint final pour assurer sa place qualificative pour la Ligue des champions. À neuf journées de la fin de saison, les Red Devils disposent de trois points d'avance sur Newcastle (4e, un match en moins) et de six sur Newcastle (5e).

Or, Marcus Rashford n'est autre que le meilleur buteur de l'équipe cette saisonen championnat avec 15 buts. Il compte aussi six réalisations en Ligue Europa, où Manchester United doit affronter le Séville FC en quarts de finale les 13 et 20 avril (en direct sur RMC Sport). Le club mancunien défiera aussi Brighton en demi-finale de la FA Cup le 23 avril.

Marcus Rashford est manifestement en délicatesse avec son corps dernièrement. Il a dû déclarer forfait fin mars pour le rassemblement de l'équipe nationale d'Angleterre dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024, en raison d'un coup reçu au terme d'un match de FA Cup contre Fulham.