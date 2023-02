Manchester United: Rashford raconte comment il a surmonté ses galères "mentales"

En forme étincelante depuis la Coupe du monde 2022, l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford évoque ses difficultés de la saison passée, liées à une blessure mais également à sa santé mentale.

16 buts et 6 passes décisives en 18 matchs. À la peine la saison dernière, Marcus Rashford est dans la forme de sa vie depuis son retour de la Coupe du monde. Dans des propos relayés par la presse anglaise, l’attaquant de Manchester United savoure sa renaissance, en pointant ses difficultés mentales rencontrées il y a quelques mois.

"Je ne pense pas que quiconque en dehors du club sache depuis combien de temps je faisais face à ces problèmes"

"J'ai parfois eu du mal la saison dernière – plus de choses mentales, pas ma propre performance. (…) Je ne pense pas que quiconque en dehors du club sache depuis combien de temps je faisais face à ces problèmes, déclare-t-il. Ce n'était pas qu'une saison. C'était une période où chaque jour était difficile et où il fallait juste se sacrifier. J'ai toujours été du genre à essayer d'être sur le terrain autant que possible. C'est là que je trouve le bonheur. Si je suis blessé, je ne suis pas content".

Touché à l’épaule, Rashford avait manqué les deux premiers mois en 2021-2022, un exercice achevé avec un maigre bilan de 5 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues. "Je préfère donc essayer de gérer la douleur tant que je peux performer et aider l'équipe, poursuit-il. Parfois, il faut se mettre en retrait et c'est ce qui s'est passé avec la situation de l'épaule la saison dernière".

"Le football est probablement à 95% lié à votre mentalité"

"C'était le bon moment pour la soigner (son épaule). Et puis la saison est arrivée, explique-t-il au sujet de sa blessure. Je ne peux pas la récupérer. Mais une chose que je peux faire, c'est simplement en tirer des leçons et essayer de faire tout ce que je peux pour que cela ne se reproduise plus". Selon lui, "le football est probablement à 95% lié à votre mentalité".

"Pour moi, c'est tout. Cela vous donne la base pour performer, estime l’international anglais, qui avait fait appel à un psychologue dans cette période délicate. Il y a beaucoup de joueurs qui ont du talent, mais ce qui les distingue, c'est la mentalité. J'ai été des deux côtés. J'en comprends la force et la valeur. Je me concentre davantage sur le fait de rester dans cet espace mental".

L’ailier mancunien évoque aussi à quel point la discipline a un rôle majeur dans ce second souffle. "Je n'en avais jamais accordé grande importance (…) Si vous n'avez pas de normes sur le terrain d'entraînement, comment comptez-vous sortir sur le terrain et gagner régulièrement? C'est impossible".

"Si vous allez vous permettre de se laisser aller ou d'avoir un jour de congé et que personne ne dit rien à ce sujet, ce qui est une position dans laquelle nous nous sommes parfois trouvés, il est difficile de s'en sortir car cela devient normal, lâche-t-il. Il y a donc des rappels constants sur la discipline".

Incertain pour la finale de League Cup contre Newcastle ce dimanche comme l’a confirmé son entraîneur Erik Ten Hag ce vendredi, Marcus Rashford manquerait fortement à ses partenaires. Tout comme sa célébration déjà iconique, l’index pointé sur la tempe, en clin d’œil à sa métamorphose mentale.