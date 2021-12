Manchester United: l'hommage d'un club pour les 80 ans de Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson a eu l'occasion, ce jeudi soir, de fêter un peu en avance son 80e anniversaire lors de la rencontre à Old Trafford entre Manchester United et Burnley (3-1). Les supporters ont déployé une banderole en l'honneur de leur ancien manager avant la partie.

En ce jour de la Saint-Sylvestre, Sir Alex Ferguson souffle ses 80 bougies. L'historique manager de Manchester United a eu un joli cadeau ce jeudi soir, de la part de son ancienne équipe et des fans, qui ne l'ont forcément pas oublié. En marge de la victoire des Red Devils (3-1) face à Burnley lors de la 20e journée de Premier League, une banderole a été déployée en l'honneur de Ferguson.

Présent dans les tribunes, Sir Alex Ferguson a immortalisé ce moment avec son téléphone. "Joyeux 80 ans, Sir Alex", ont sobrement lancé les fans de Manchester United, chantant aussi à la gloire de l'emblématique manager écossais. La bannière, en rouge et noir, était logiquement aux couleurs du club. Lors de l'ouverture du score de Scott McTominay (8e), Ferguson a laissé éclater son bonheur, filmé par les caméras de la Premier League.

L'hommage de Cristiano Ronaldo

Vainqueur notamment de 13 Premier League et deux Ligue des champions avec Manchester United, Sir Alex Ferguson a dirigé les Red Devils entre 1986 et 2013. En mai 2018, Fergie avait été victime d'une hémorragie cérébrale, le plongeant pendant quelques jours dans le coma. Rescapé, il était revenu des mois après à Old Trafford, l'occasion déjà de recevoir un vibrant hommage.

"Joyeux anniversaire boss. Pour toi, j'ai tout donné sur le terrain", fête Antonio Valencia, qui a côtoyé Sir Alex Ferguson entre 2009 et 2013. Auteur du troisième but de la rencontre face à Burnley, Cristiano Ronaldo a adressé aussi un message d'anniversaire à son ancien entraîneur sur son compte Instagram. Arrivé en 2003, "CR7" avait pris son envol à Manchester United sous l'aile de Ferguson, avant de partir en 2009 au Real Madrid.