Manchester United: Maguire et Rashford se sont insultés en plein match

Marcus Rashford et Harry Maguire se sont accrochés verbalement lors du match nul entre Crystal Palace et Manchester United (0-0), mercredi.

Manchester United a concédé un deuxième match nul consécutif sans but, mercredi sur le terrain de Crystal Palace (0-0), trois jours après celui face à Chelsea (0-0). Un match d'une grande tristesse, tout de même ponctué par quelques éclats de voix... entre coéquipiers.

Le capitaine Harry Maguire et l'attaquant Marcus Rashford se sont insultés sur le terrain. Cela est parti d'un reproche formulé par le défenseur en direction de son coéquipier, signalé en position de hors-jeu sur cette action de la 68e minute. "Qu'est-ce que tu veux que je fasse?", a lancé Rashford à Maguire. "Que tu restes en jeu, putain, lui a lancé l'ancien joueur de Hull City.

L'attaquant n'a pas apprécié et lui a rétorqué sur le même ton: "Va chier tête de b..." ("Fuck off, Knobhead"). La suite fut du même acabit avec les deux acteurs s'invitant mutuellement à se taire dans la même veine. Ce genre d'accrochage entre équipiers n'est pas rare mais se fait davantage remarquer avec le huis clos. Gerard Piqué et Antoine Griezmann se sont ainsi fait surprendre en train de s'insulter lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le Barça et le PSG (1-4).

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

Auteur de 18 buts en 42 matchs cette saison, Rashford est resté muet, comme l'attaque macunienne, lors des trois derniers matchs de l'équipe qui reste sur trois 0-0 consécutifs en moins d'une semaine avec celui face à la Real Sociedad en Ligue Europa. Après 27 journées, Manchester United est 2e à 14 points de Manchester City, leader. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont manqué l'occasion de faire le trou sur Leicester, 3e à un point après son match nul à Burnley (1-1).