Barça-PSG: le clash plein d'injures entre Piqué et Griezmann

Pendant la lourde défaite 4-1 du Barça contre le PSG, mardi soir en huitième de finale aller de Ligue des champions, Gerard Piqué et Antoine Griezmann se sont copieusement insultés. Le défenseur espagnol a reproché à l'attaquant français de ne pas assez défendre.

Une séquence qui illustre aussi les manques collectifs du FC Barcelone. Lors de la défaite cuisante 4-1 des coéquipiers de Lionel Messi contre le PSG, mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des champions, un clash a éclaté entre Gerard Piqué et Antoine Griezmann en première période.

La scène se déroule à la 40e minute. Il y a alors 1-1, peu après l'égalisation de Kylian Mbappé, qui a répondu sans tarder au penalty de Lionel Messi. À ce moment du match, la dynamique bascule en faveur du club de la capitale. D'ailleurs, avec un rush sur le côté gauche, celui qui finira avec un triplé fait souffrir la défense catalane et pousse Sergiño Dest à concéder un corner.

"On est p*** de trop haut!"

Alors Gerard Piqué, titulaire surprise après trois mois d'absence sur blessure, explose et crie sur ses coéquipiers, en accablant clairement les attaquants. Conséquence du huis clos causé par la pandémie de coronavirus, ses propos sont très clairement audibles. "On est putain de trop haut, ça fait chier! Putain de merde, allez!", lâche-t-il, dans cette séquence repérée par RMC Sport.

Antoine Griezmann tente alors de le calmer: "Tranquille, tranquille. Arrête de crier, tranquille!" Ce qui n'est pas du goût du défenseur espagnol. "Griezmann, ça fait chier!", lui dit-il de façon véhémente. "La ch*** à ta mère", lui répond alors le champion du monde français, agacé par toutes ces remontrances. "Non, toi la ch*** à ta mère", rétorque dans le foulée Gerard Piqué. Avant de revenir à une forme d'expression moins vulgaire: "On est en train de souffrir et tu nous laisses comme ça!" Le groupe vit bien.