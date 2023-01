Manchester United - Manchester City : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match ?

Ce samedi, c’est le derby à ne pas manquer ! Manchester United et Manchester City s’affrontent à l’Old Trafford pour la vingtième journée de Premier League. Découvrez ici sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match Manchester United – Manchester City !

La City se maintient en seconde place du classement avec 39 points, juste derrière Arsenal. Toutefois, les hommes de Pep Guardiola ont connu des difficultés lors des derniers matchs, notamment en League Cup, où la City a été éliminée ce mercredi par Southampton (2-0). L’affrontement de ce samedi est donc capital pour Manchester City, même si pour le moment leur position n’est pas en danger.

Offre Canal+ Profitez de l'offre ! Avec l'offre Canal+, vous pouvez voir le match Manchester City - Manchester United ! Je craque !

Du côté de Manchester United, l’entraîneur Erik ten Hag et son équipe enchaînent les victoires, et sont désormais quatrièmes avec 35 points, ex aequo avec Newcastle. Découvrez ici sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match Manchester United – Manchester City !

Regardez le match Manchester United - Manchester City uniquement sur Canal+ !

Ce samedi 14 janvier à 13 heures 30, vous assistez en direct au match Manchester United – Manchester City sur la chaîne CANAL+. Vous pouvez regarder les plus grandes affiches de Premier League en souscrivant dès maintenant l’offre d’abonnement CANAL+ avec engagement de 24 mois, au prix de 22, 99 euros par mois pendant douze mois, avant un passage à 27, 99 euros par mois. En plus des matchs de l’UEFA Champions League, de Premier League et de Ligue 1 Uber Eats, les chaînes CANAL+ vous permettent de voir en direct les compétitions de Formule 1TM, de rugby ou encore de MotoGPTM. Mais ce n’est pas tout ! Les amateurs de cinéma ne sont pas en reste avec une sélection de films du box-office, des films cultes et des séries originales. Ainsi, vous retrouvez tous vos contenus préférés en direct ou en replay, sur le support de votre choix.

Cliquez ici pour retrouver l’offre CANAL+

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.